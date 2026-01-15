ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ο Εμανουέλ Μακρόν εμφανίστηκε με κατακόκκινο μάτι

«Παρακαλώ συγχωρήστε την αντιαισθητική όψη του ματιού μου», είπε ο Γάλλος πρόεδρος στην αρχή της ομιλίας του

The LiFO team
The LiFO team
Ο Εμανουέλ Μακρόν έδωσε ομιλία με κατακόκκινο μάτι Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA
0

Ο Εμανουέλ Μακρόν ξάφνιασε έως και ανησύχησε πολλούς με την τελευταία δημόσια εμφάνισή του.

Ο Γάλλος πρόεδρος εμφανίστηκε με πρησμένο και κοκκινισμένο μάτι κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη στρατιωτική βάση της Istres, στη νότια Γαλλία, ενώ νωρίτερα είχε φορέσει γυαλιά ηλίου κατά την επιθεώρηση στρατευμάτων σε εξωτερικό χώρο.

«Παρακαλώ συγχωρήστε την αντιαισθητική όψη του ματιού μου», είπε ο Μακρόν στην αρχή της πρωτοχρονιάτικης ομιλίας του προς τις ένοπλες δυνάμεις της Γαλλίας. «Πρόκειται, φυσικά, για κάτι απολύτως ακίνδυνο», τόνισε.

Ο Εμανουέλ Μακρόν έδωσε ομιλία με κατακόκκινο μάτι Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA
Ο Εμανουέλ Μακρόν έδωσε ομιλία με κατακόκκινο μάτι Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA

«Απλά δείτε μια ακούσια αναφορά στο «Eye of the Tiger» ... Για όσους καταλαβαίνουν την αναφορά, είναι ένα σημάδι αποφασιστικότητας», αστειεύτηκε, σε μια προφανή αναφορά στο όνομα του επιτυχημένου θεματικού τραγουδιού της αμερικανικής ροκ μπάντας Survivor από την ταινία Rocky III του 1982 με πρωταγωνιστή τον Sylvester Stallone.

Στην ομιλία του, ο Μακρόν αναφέρθηκε στις βασικές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις το 2026, από την επιτάχυνση του επανεξοπλισμού της Γαλλίας και τη συνεχιζόμενη στήριξη προς την Ουκρανία, έως την απόφαση για αποστολή στρατευμάτων στη Γροιλανδία σε ένδειξη υποστήριξης προς τη Δανία.

Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ απειλεί να στείλει τις ένοπλες δυνάμεις στη Μινεσότα

Διεθνή / ΗΠΑ: Ο Τραμπ απειλεί να στείλει στρατό στη Μινεσότα - «Θα θέσω σε εφαρμογή τον Νόμο περί Εξέγερσης»

Στόχος του Αμερικανού προέδρου είναι η καταστολή των διαδηλώσεων που έχουν ξεσπάσει μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό μίας γυναίκας από πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE)
THE LIFO TEAM
ΙΡΑΝ ΝΕΚΡΟΙ ΒΙΝΤΕΟ ΣΟΡΟΙ ΔΙΑΔΗΛΩΤΕΣ

Διεθνή / Ιράν: Βίντεο αποτυπώνει «τη σφαγή των Ιρανών διαδηλωτών» - Ακολουθούν σκληρές εικόνες

Ο φωτορεπόρτερ, Afshin Ismaeli, ανήρτησε το βίντεο στο Instagram και γράφει για τις ανεπίσημες πληροφορίες που αφορούν τον πραγματικό αριθμό των νεκρών ο οποίος μπορεί να ξεπερνά τις 12.000
THE LIFO TEAM
Γιατί θέλει ο Τραμπ τη Γροιλανδία και τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό για το ΝΑΤΟ;

Διεθνή / Γιατί θέλει ο Τραμπ τη Γροιλανδία και τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό για το ΝΑΤΟ;

Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει έτοιμος να «πάρει» τη Γροιλανδία με κάθε τρόπο, επαναφέροντας ένα σενάριο που φέρνει σε ανοιχτή σύγκρουση τις ΗΠΑ με τη Δανία και δοκιμάζει τα όρια της συνοχής του ΝΑΤΟ στην Αρκτική
THE LIFO TEAM
ΓΑΖΑ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ

Διεθνή / «Αναπαραγωγική βία» στη Γάζα: Πτώση 41% στις γεννήσεις σε σχέση με το 2022, σύμφωνα με εκθέσεις

Οι συντάκτες υποστηρίζουν ότι η εικόνα που προκύπτει από τις γεννήσεις, τις αποβολές και την κατάρρευση της μαιευτικής φροντίδας καλύπτει τις προϋποθέσεις της Σύμβασης για τη Γενοκτονία
THE LIFO TEAM
 
 