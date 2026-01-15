Ο Εμανουέλ Μακρόν ξάφνιασε έως και ανησύχησε πολλούς με την τελευταία δημόσια εμφάνισή του.

Ο Γάλλος πρόεδρος εμφανίστηκε με πρησμένο και κοκκινισμένο μάτι κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη στρατιωτική βάση της Istres, στη νότια Γαλλία, ενώ νωρίτερα είχε φορέσει γυαλιά ηλίου κατά την επιθεώρηση στρατευμάτων σε εξωτερικό χώρο.

«Παρακαλώ συγχωρήστε την αντιαισθητική όψη του ματιού μου», είπε ο Μακρόν στην αρχή της πρωτοχρονιάτικης ομιλίας του προς τις ένοπλες δυνάμεις της Γαλλίας. «Πρόκειται, φυσικά, για κάτι απολύτως ακίνδυνο», τόνισε.

«Απλά δείτε μια ακούσια αναφορά στο «Eye of the Tiger» ... Για όσους καταλαβαίνουν την αναφορά, είναι ένα σημάδι αποφασιστικότητας», αστειεύτηκε, σε μια προφανή αναφορά στο όνομα του επιτυχημένου θεματικού τραγουδιού της αμερικανικής ροκ μπάντας Survivor από την ταινία Rocky III του 1982 με πρωταγωνιστή τον Sylvester Stallone.

Le président français Emanuel macron cherche un moyen de rentrer en conflit avec le Russie afin de dissimuler son échec durant ses deux mandats. pic.twitter.com/yUghSixfZG — abdoul aziz hassoumi (@AzizHassoumi) January 15, 2026

Στην ομιλία του, ο Μακρόν αναφέρθηκε στις βασικές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις το 2026, από την επιτάχυνση του επανεξοπλισμού της Γαλλίας και τη συνεχιζόμενη στήριξη προς την Ουκρανία, έως την απόφαση για αποστολή στρατευμάτων στη Γροιλανδία σε ένδειξη υποστήριξης προς τη Δανία.