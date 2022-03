Ο Έλτον Τζον έγινε 75 και έστειλε γράμμα στους γιους του: «Να είστε ο εαυτός σας»

Ο Έλτον Τζον έγινε 75 ετών και θέλησε να υπενθυμίσει στους γιους του μερικά μαθήματα ζωής, με αφορμή τα γενέθλιά του.

Ο διάσημος τραγουδιστής έγραψε μια επιστολή στους γιους του — Zachary, 11, και Elijah, 9 ετών — που απέκτησε με τον σύζυγό του, Ντέιβιντ Φέρνις.

I’ll continue to fight and advocate until every child—every person, everywhere—has that same opportunity.



You can read the full letter to my boys in @TIME: https://t.co/vQwVqXYZMQ @ejaf