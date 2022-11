Έλον Μασκ: «Οριστική διαγραφή για όσους παριστάνουν άλλον»- Αφότου γέμισε τo Τwitter με λογαριασμούς στο όνομά του

Ο Έλον Μασκ προειδοποίησε ότι οποιοσδήποτε λογαριασμός του Twitter παριστάνει κάποιον άλλον, χωρίς να διευκρινίζει ξεκάθαρα ότι πρόκειται για παρωδία, θα αναστέλλεται οριστικά.

Αυτή ήταν η «απάντηση» του δισεκατομμυριούχου στους διάσημους που άλλαξαν το όνομα του λογαριασμού τους στην πλατφόρμα και το έκαναν «Έλον Μασκ», ή κάτι παραπλήσιο, για να τον τρολάρουν.

Σε ανάρτησή του, ο Μασκ ξεκαθάρισε ότι όποιος λογαριασμός «εμπλέκεται σε πλαστοπροσωπία χωρίς να διευκρινίζει ξεκάθαρα την “παρωδία”, θα αναστέλλεται οριστικά». Αυτό, διευκρίνισε, θα γίνεται «δίχως προειδοποίηση». Μάλιστα, συμπλήρωσε ότι οποιαδήποτε αλλαγή ονόματος θα έχει ως συνέπεια την προσωρινή απώλεια του σήματος που δείχνει ότι πρόκειται για επαληθευμένο λογαριασμό.

Previously, we issued a warning before suspension, but now that we are rolling out widespread verification, there will be no warning.



This will be clearly identified as a condition for signing up to Twitter Blue.