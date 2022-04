O Ed Sheeran κέρδισε τη δικαστική διαμάχη για το «Shape of You»

Ο Ed Sheeran κέρδισε τη δικαστική διαμάχη στο Ανώτατο Δικαστήριο αναφορικά με το τραγούδι του από το 2017, Shape of You.

Δικαστής αποφάσισε ότι ο τραγουδιστής και τραγουδοποιός δεν αντέγραψε το Oh Why του Sami Chokri από το 2015.

Ο Chokri, που εμφανίζεται με το όνομα Sami Switch, έχει ισχυριστεί ότι το "Oh I" στο κομμάτι του Sheeran ήταν «εντυπωσιακά παρόμοιο» με το ρεφρέν του "Oh Why".

Ο Sheeran από την πλευρά του ισχυρίστηκε ότι δεν θυμάται να έχει ακούσει το τραγούδι του αντίδικου πριν την αγωγή εναντίον του.

Το Shape of You έγινε το κομμάτι με τις περισσότερες πωλήσεις στη Βρετανία το 2017 και το τραγούδι που ακούστηκε περισσότερο στο Spotify.

Ο δικαστής Antony Zacaroli αποφάσισε ότι ο Sheeran δεν είναι κοπιάρει το κομμάτι ούτε εσκεμμένα ούτε συνειδητά.

Αναγνώρισε ότι υπήρχαν ομοιότητες μεταξύ των δύο στίχων των τραγουδιών αλλά όχι ικανά να συντάξουν αντιγραφή και λογοκλοπή.

Τόνισε ότι μετά από μελέτη των δύο κομματιών, φαίνεται πως υπάρχουν διαφορές μεταξύ των σχετικών μερών των τραγουδιών που παρέχουν αποδείξεις ότι η φράση "Oh I" στο τραγούδι του Sheeran προέρχεται από άλλες πηγές και όχι από το κομμάτι "Oh Why".

Η νομική διαδικασία είχε ξεκινήσει από το 2018 και κατέληξε σε μία 11ήμερη δίκη στο Λονδίνο τον περασμένο μήνα.

Ο Sheeran αρνήθηκε ότι «δανείστηκε» την ιδέα για το κομμάτι από συνθέτες που δεν γνώριζε.

Το Shape of You αποδίδει στον Sheeran, και τους συνεργάτες του McDaid και McCutcheon σχεδόν 5 εκατ. λίρες τη χρονιά, εκτός από το ποσοστό σχεδόν 10% των πληρωμών που έχουν παγώσει λόγω της αντιδικίας.

Με πληροφορίες του BBC