ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ο δισεκατομμυριούχος κυβερνήτης του Ιλινόι κέρδισε 1,4 εκατ. δολάρια στο blackjack

Ο πολιτικός των Δημοκρατικών, με περιουσία 3,9 δισ. δολάρια, δηλώνει ότι θα δωρίσει τα κέρδη του σε φιλανθρωπικούς σκοπούς

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο δισεκατομμυριούχος κυβερνήτης του Ιλινόις κέρδισε 1,4 εκατ. δολάρια στο blackjack Facebook Twitter
Φωτ.: EPA
0

Ο κυβερνήτης του Ιλινόι, Τζ. Μπ. Πρίτσκερ, είχε μια εξαιρετικά τυχερή βραδιά στο Λας Βέγκας, αποκομίζοντας κέρδη 1,4 εκατ. δολαρίων από παιχνίδι blackjack, όπως προκύπτει από τη φορολογική του δήλωση που δημοσιοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα.

Ο 60χρονος πολιτικός, δισεκατομμυριούχος κληρονόμος της αλυσίδας ξενοδοχείων Hyatt και πιθανός υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές του 2028, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το ποσό προήλθε από μια «εξαιρετικά τυχερή σειρά χεριών» κατά τη διάρκεια διακοπών με τη σύζυγό του, Μ. Κ. Πρίτσκερ, και φίλους. «Ήμουν απίστευτα τυχερός», είπε. «Πρέπει να είσαι, για να φύγεις κερδισμένος από ένα καζίνο».

Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, η προσωπική του περιουσία υπολογίζεται στα 3,9 δισ. δολάρια, κατατάσσοντάς τον μεταξύ των 400 πλουσιότερων Αμερικανών. Εκπρόσωπος της εκστρατείας του ανέφερε ότι ο Πρίτσκερ σκοπεύει να δωρίσει το ποσό σε φιλανθρωπικό ίδρυμα, χωρίς να διευκρινίσει πότε θα το πράξει.

Ο Πρίτσκερ, ο οποίος σχεδιάζει να διεκδικήσει τρίτη θητεία το 2026, έχει στο παρελθόν χρησιμοποιήσει την περιουσία του για να χρηματοδοτήσει πρωτοβουλίες υπέρ των Δημοκρατικών, όπως εκστρατείες για τη διασφάλιση του δικαιώματος στην άμβλωση. Πρόσφατα, έχει επικρίνει δημόσια τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τα μέτρα αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής και την απόφασή του να αναπτύξει την Εθνοφρουρά στο Σικάγο.

Η φορολογική του δήλωση για το 2024 καταγράφει συνολικό εισόδημα 10,6 εκατ. δολαρίων, κυρίως από μερίσματα και κεφαλαιακά κέρδη, ενώ κατέβαλε φόρους ύψους 1,6 εκατ. δολαρίων.

Ο κυβερνήτης, γνωστός για την αγάπη του στα χαρτιά, διοργανώνει κάθε χρόνο το Chicago Poker Challenge, το οποίο έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια δολάρια για το Μουσείο και Κέντρο Εκπαίδευσης του Ολοκαυτώματος. Όπως είπε, το ποσό του Λας Βέγκας ήταν «καθαρό κέρδος» από μία μόνο επίσκεψη στο καζίνο, αρνούμενος να αποκαλύψει το νικητήριο χέρι του.

«Όποιος έχει παίξει σε καζίνο ξέρει πως αν μείνεις πολύ, συνήθως τα χάνεις όλα», είπε χαμογελώντας. «Εγώ ήμουν αρκετά τυχερός να φύγω πριν συμβεί αυτό».
 

Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η ακροδεξιά γράφει το σενάριο: Πώς τα μεγάλα κόμματα της Ευρώπης ακολουθούν τη ρητορική της

Διεθνή / Η ακροδεξιά γράφει το σενάριο: Πώς τα μεγάλα κόμματα της Ευρώπης ακολουθούν τη ρητορική της

Μια νέα γερμανική έρευνα αποκαλύπτει πώς τα παραδοσιακά κόμματα της Ευρώπης βοηθούν, άθελά τους, την άνοδο της ακροδεξιάς, υιοθετώντας τη ρητορική και τα θέματα που εκείνη θέτει στη δημόσια ατζέντα
LIFO NEWSROOM
Πώς οι δωρεές προς τον Τραμπ μετέτρεψαν επενδυτές σε ωφελούμενους της κυβέρνησης

Διεθνή / Πώς οι δωρεές προς τον Τραμπ μετέτρεψαν επενδυτές σε ωφελούμενους της κυβέρνησης

Τουλάχιστον 30 άτομα και εταιρείες που δώρισαν πάνω από 116 εκατ. δολάρια σε ομάδες του Ντόναλντ Τραμπ έχουν επωφεληθεί από πολιτικές και αποφάσεις της κυβέρνησης, δημιουργώντας ερωτήματα για πιθανά συμφέροντα και συγκρούσεις
LIFO NEWSROOM
«Ιστορική ταπείνωση»: Ο βρετανικός Τύπος χλευάζει τον πρίγκιπα Άντριου

Διεθνή / «Ιστορική ταπείνωση»: Ο βρετανικός Τύπος χλευάζει τον πρίγκιπα Άντριου

Ο βρετανικός τύπος που παραδοσιακά παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον τα της βασιλικής οικογένειας, αντανακλά και τη γενικότερη απογοήτευση ή ακόμη και αγανάκτηση της κοινής γνώμης
LIFO NEWSROOM
Brexit: Κρίση μυδιών στη Βρετανία - Όταν η γραφειοκρατία γίνεται απειλή για τη θάλασσα

Διεθνή / Brexit: Κρίση μυδιών στη Βρετανία - Όταν η γραφειοκρατία γίνεται απειλή για τη θάλασσα

Βρετανική εταιρεία μυδιών υπέστη ζημιά 150.000 λίρες μετά την απόρριψη τριών φορτίων της από τις γαλλικές τελωνειακές αρχές, σε ένα επεισόδιο που αποκαλύπτει τα συνεχιζόμενα εμπόδια του Brexit στο εμπόριο τροφίμων και θαλασσινών
LIFO NEWSROOM
Μυστήριο με τις αμερικανικές δυνάμεις στην Καραΐβική: Αποχωρεί ο επικεφαλής ναύαρχος ένα χρόνο μετά τον διορισμό του

Διεθνή / Μυστήριο με τις αμερικανικές δυνάμεις στην Καραΐβική: Αποχωρεί ο επικεφαλής ναύαρχος έναν χρόνο μετά τον διορισμό του

Ο ναύαρχος Άλβιν Χόλσεϊ αποχωρεί από την ηγεσία της SOUTHCOM, ενώ οι ΗΠΑ ενισχύουν τις στρατιωτικές δυνάμεις στην Καραϊβική και αυξάνουν τις επιθέσεις κατά των καρτέλ ναρκωτικών
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Η Αίγυπτος αναμένεται να ηγηθεί διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης, σύμφωνα με διπλωμάτες

Διεθνή / Γάζα: Η Αίγυπτος πρωτοστατεί στη δημιουργία διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης στην περιοχή

Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στοχεύει στη σύσταση διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης με ισχυρές αρμοδιότητες για τη διαχείριση της ασφάλειας εντός του παλαιστινιακού θύλακα
LIFO NEWSROOM
«Η μαμά σου το πρότεινε»: Η απίστευτη απάντηση αξιωματούχων του Λευκού Οίκου για τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

Διεθνή / «Η μαμά σου το πρότεινε»: Η απίστευτη απάντηση αξιωματούχων του Λευκού Οίκου για τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

Η νέα κόντρα του Τύπου με την κυβέρνηση Τραμπ, με φόντο την αμφιλεγόμενη επιλογή της Βουδαπέστης ως τόπο συνάντησης του Ρώσου προέδρου με τον Αμερικανό ηγέτη
LIFO NEWSROOM
ΗΠΑ: Τίθενται σε ετοιμότητα οι Εθνοφρουρές ενόψει των κινητοποιήσεων «No Kings» κατά του Τραμπ

Διεθνή / ΗΠΑ: Τίθενται σε ετοιμότητα οι Εθνοφρουρές ενόψει των κινητοποιήσεων «No Kings» κατά του Τραμπ

Οι οργανωτές υποστηρίζουν ότι οι διαδηλώσεις αποτελούν αντίδραση στον αυξανόμενο αυταρχισμό και την «προσπάθεια ελέγχου των θεσμών» από τον Τραμπ και τους συμμάχους του
LIFO NEWSROOM
 
 