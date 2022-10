Ο δημιουργός του «Yu-Gi-Oh!» πνίγηκε ενώ πάλευε να σώσει ένα 11χρονο κορίτσι και την μητέρα του

Ο Καζούκι Τακαχάσι, δημιουργός του «Yu-Gi-Oh!», πέθανε όταν προσπάθησε να σώσει ένα παιδί, μια γυναίκα και έναν στρατιώτη από ένα ύπουλο ρεύμα στα ανοικτά των ακτών της Ιαπωνίας, σύμφωνα με νέα έκθεση.

Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, ο δημιουργός της αυτοκρατορίας του «Yu-Gi-Oh!» βρέθηκε νεκρός μετά από κολύμβηση με αναπνευστήρα στη νοτιοδυτική Ιαπωνία.

Ωστόσο νέες λεπτομέρειες που αποκάλυψε το Stars and Stripes, δείχνουν ότι ο Καζούκι Τακαχάσι βοηθούσε στη διάσωση ενός 11χρονου κοριτσιού, της μητέρας του και ενός στρατιώτη που παγιδεύτηκαν σε ρεύμα στο Mermaid's Grotto στην Οκινάουα της Ιαπωνίας.

Facebook Twitter Στιγμιότυπο από το German Championships of Yu-Gi-Oh! Trading Card Game στη Γερμανία, τον Μάιο του 2010. Φωτ: EPA/UWE ZUCCHI

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο ταγματάρχης του αμερικανικού στρατού και εκπαιδευτής καταδύσεων Ρόμπερτ Μπουρζό βρισκόταν στο δημοφιλές σημείο κατάδυσης με μαθητές, όταν άκουσε τις κραυγές μιας μητέρας αγνώστων στοιχείων από την Ιαπωνία που είχε πιαστεί στο ρεύμα και ανέλαβε δράση.

Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της διάσωσης, ο Τακαχάσι, 60 ετών, εθεάθη από τους μαθητές να πηδάει στο νερό για να βοηθήσει στη διάσωση, αλλά στη συνέχεια εξαφανίστηκε κάτω από τα κύματα.

«Είναι ήρωας», δήλωσε ο Bourgeau για τον Τακαχάσι, προσθέτοντας: «Πέθανε προσπαθώντας να σώσει κάποιον άλλο».

Ο Μπουρζό κατάφερε να σώσει τη γυναίκα και το παιδί και μπόρεσε να καθοδηγήσει προφορικά τον στρατιώτη σε ασφαλές σημείο.

Το πτώμα του δημιουργού των anime και manga ανακαλύφθηκε δύο ημέρες μετά τη διάσωση - εντοπίστηκε να επιπλέει στα ανοικτά των ακτών της Οκινάουα, σύμφωνα με αξιωματούχο του σταθμού Naha Nago της ακτοφυλακής.

Ο αξιωματούχος είπε επίσης σε συνέντευξή του τον Ιούλιο ότι το σώμα του Τακαχάσι έφερε σημάδια επίθεσης από θαλάσσιο πλάσμα, πιθανώς καρχαρίες, αλλά η αιτία θανάτου ήταν ακόμη υπό διερεύνηση.

Αργότερα, ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο βρέθηκε στο Mermaid's Grotto με το όνομα του Τακαχάσι, επιτρέποντας στην οικογένειά του να αναγνωρίσει τη σορό του.

Συντάκτης του Crunchyroll, δημοφιλούς υπηρεσίας streaming για ιαπωνικά anime, έγραψε στο Twitter: «Ήταν ένας ήρωας. Για άλλη μια φορά, σε ευχαριστώ για όλα, Τακαχάσι».

This article reveals that the drowning death of Yu-Gi-Oh!'s creator Kazuki Takahashi happened while he was attempting to save someone from a deadly rip current.



He was a hero.



Once again, thank for you everything, Takahashi. https://t.co/CWezXBElxs