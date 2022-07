Ιαπωνία: Πέθανε ο δημιουργός του «Yu-Gi-Oh!», Καζούκι Τακαχάσι

Ο Καζούκι Τακαχάσι, ο δημιουργός του manga και του παιχνιδιού ανταλλαγής καρτών «Yu-Gi-Oh!» που σημείωσε τεράστια διεθνή επιτυχία, βρέθηκε νεκρός στην Ιαπωνία.

Η σορός του 60χρονου εντοπίστηκε να επιπλέει στη θάλασσα ανοιχτά του Νάγκο, στην Οκινάουα, ανακοίνωσε η ιαπωνική ακτοφυλακή. Ο Τακαχάσι είχε ταξιδέψει μόνος του στο Νάγκο- που αποτελεί δημοφιλή προορισμό για διακοπές- και κατά τα φαινόμενα έκανε κατάδυση με αναπνευστήρα όταν έχασε τη ζωή του.

Πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό του Τακαχάσι έπειτα από αναφορές τουριστών. Τα αίτια του θανάτου του ερευνώνται.

Ο Τακαχάσι άρχισε να εργάζεται ως δημιουργός manga στις αρχές της δεκαετίας του ‘80, αλλά το 1996 άρχισε να γίνεται διεθνώς διάσημος, με την ιστορία ενός αγοριού που προκαλεί τους αντιπάλους του σε μονομαχίες που περιλαμβάνουν μαγικά παιχνίδια.

Rest in Peace, Kazuki Takahashi-sensei. Your manga has always and will always continue to inspire us for generations to come. We will take the messages you imparted onto the world through your art and live with them until we see you again. pic.twitter.com/7uOddKcky2