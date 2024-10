Ο Diddy παραμένει ισχυρός, παρόλο που είναι στη φυλακή και πολλοί τον φοβούνται ακόμη

Μπορεί ο Diddy να είναι φυλακισμένος και αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες, που μπορούν να καταστρέψουν τη φήμη του, αλλά σκορπά ακόμη τον φόβο στη μουσική βιομηχανία.

Ο κατηγορούμενος μέχρι και για βιασμούς ανηλίκων, Diddy, τείνει να γίνει ένας από τους πιο μισητούς καλλιτέχνες παγκοσμίως αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει χάσει την ισχύ του.

Άνθρωπος από το στενό εργασιακό του περιβάλλον, δήλωσε στο People -διατηρώντας την ανωνυμία του- ότι τα άτομα που συνεχίζουν να φοβούνται πιθανές ενέργειες του Diddy, είναι πολλά. «Είναι τόσο ισχυρός. Όλοι φοβούνται να του σταθούν εμπόδιο. Παρόλο που τώρα είναι πίσω από τα κάγκελα, εξακολουθεί να είναι τόσο ισχυρός. Όλοι το ξέραμε ακόμα και τότε. Όλοι θεωρούσαν πάντα ότι είναι μια ιδιοφυΐα όσον αφορά την εμμονή του να ελέγχει τα πράγματα» δήλωσε η συγκεκριμένη πηγή, που σύμφωνα με το People ανήκει στο στενό περιβάλλον του ράπερ.

Diddy Is 'Capable of a Lot,' Says Source: 'He's So Powerful. Everyone Was Afraid to Cross Him' (Exclusive) https://t.co/vBUS0q1rkJ