Ο δεινόσαυρος «Apex» πουλήθηκε για $44,6 εκατ. - Το αρτιότερο απολίθωμα στεγόσαυρου που έχει βρεθεί

Ο δεινόσαυρος «Apex», το μεγαλύτερο και αρτιότερο απολίθωμα στεγόσαυρου που ανακαλύφθηκε ποτέ, πωλήθηκε έναντι $44,6 εκατ., από τον οίκο Sotheby's στη Νέα Υόρκη και έγινε το ακριβότερο στο είδος του που διατέθηκε σε δημοπρασία.

Το σπάνιο εύρημα που ονομάστηκε «Apex» και ξεπέρασε τις εκτιμήσεις περισσότερο από 11 φορές, ανακαλύφθηκε στο κτήμα του επαγγελματία κυνηγού απολιθωμάτων Τζέισον Κούπερ (Jason Cooper), κοντά την πόλη Ντάινοσορ («Δεινόσαυρος») στην κομητεία Μόφατ του Κολοράντο, τον Μάϊο του 2022.

Ο Apex έζησε πριν από 146 έως 161 εκατομμύρια χρόνια στην Ύστερη Ιουρασική Περίοδο. Έχει ύψος 3,4 μέτρα και μήκος από το ρύγχος μέχρι την άκρη της ουράς του 8,2 μέτρα.

Watch: The bones of a 161-million-year-old Stegosaurus are on display at Sotheby’s in New York as part of the annual Geek Week sale series. With close to 79% fossil, the Jurassic period dinosaur is expected to sell for between $4 and $6 million. pic.twitter.com/pIgJHRZhYJ