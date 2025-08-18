ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο δυστύχημα στην Ξάνθη: Αυτοκίνητα και φορτηγό συγκρούστηκαν και τυλίχθηκαν στις φλόγες

Πληροφορίες αναφέρουν πως τρία άτομα που επέβαιναν στο ένα από τα οχήματα, απανθρακώθηκαν - Δύο σοβαρά τραυματίες

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (18/08) στην Εγνατία Οδό Ξάνθης - Κομοτηνής, στο ύψος των διοδίων του Ιάσμου. 

Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών ΜΜΕ, τρία οχήματα, δύο αυτοκίνητα και ένα φορτηγό, συγκρούστηκαν και αμέσως μετά τυλίχθηκαν στις φλόγες. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως στο ένα όχημα βρίσκονταν 4 άτομα, εκ των οποίων τα 3 απανθρακώθηκαν ακαριαία ενώ το τέταρτο άτομο μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο Νοσοκομείο. Σοβαρά τραυματισμένος στο Νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο οδηγός του φορτηγού ενώ στο τρίτο όχημα βρίσκονταν άλλα 4 άτομα τα οποία δεν φαίνεται να έχουν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς

Η φωτιά επεκτάθηκε και περιμετρικά της Εγνατίας Οδού, σε αγροτική έκταση, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία.

Με πληροφορίες από XanthiNea, kavalanews.gr

 
 
 
