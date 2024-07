Βρετανία: Βρέθηκαν τα λείψανα χορτοφάγου δεινόσαυρου που έζησε πριν περίπου 125 εκατ. χρόνια

Τα λείψανα ενός χορτοφάγου δεινόσαυρου που εκτιμάται ότι έζησε πριν περίπου 125 εκατομμύρια χρόνια εντοπίστηκαν στο νησί Γουάιτ στην Αγγλία, με τους επιστήμονες να πιστεύουν ότι πρόκειται για το πιο ολοκληρωμένο δείγμα που έχει εντοπιστεί στη Βρετανία εδώ και έναν αιώνα.

Αυτός ο χορτοφάγος δεινόσαυρος, που ζύγιζε όσο ένας μεγάλος αρσενικός αμερικανικός βίσωνας, περίπου 900 κιλά, πιθανόν ζούσε σε αγέλη, δήλωσε ο Τζέρεμι Λόκγουντ, υποψήφιος διδάκτορας στο πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ που συμμετείχε στις ανασκαφές.

Τα λείψανα του δεινόσαυρου, 149 οστά, βρέθηκαν στα βράχια του Κόμπτον Μπέι στο νησί Γουάιτ, ανοικτά των νότων ακτών της Αγγλίας, το 2013 από τον εκλιπόντα συλλογέα απολιθωμάτων Νικ Τσέις. Ωστόσο, επειδή εντοπίστηκε σχεδόν ολόκληρος ο σκελετός, ο Λόκγουντ και οι συνεργάτες του χρειάστηκαν πολλά χρόνια για να ετοιμάσουν τον δεινόσαυρο για ανάλυση.

Comptonatus chasei, a new iguanodontian dinosaur from the Lower Cretaceous Wessex Formation of the Isle of Wight, southern England. By @valdosaurus, David Martill, @Tweetisaurus. Beautifully illustrated w 46 Figures! #iguanodontid #palaeontology #dinosaurhttps://t.co/uHI51dACbF pic.twitter.com/WAjYvRh3jf