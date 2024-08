Ο βασιλιάς Κάρολος στο Σάουθπορτ για να συναντήσει τα παιδιά που επέζησαν από την αιματηρή επίθεση

Στο Σάουθπορτ έφτασε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης ο βασιλιάς Κάρολος για να συναντήσει τα παιδιά και τις οικογένειες όσων επέζησαν από την επίθεση με μαχαίρι σε σχολή χορού την Δευτέρα, 29 Ιουλίου.

Κατά την επίθεση τρία κορίτσια 6,7 και 9 ετών σκοτώθηκαν και 8 άτομα τραυματίστηκαν ενώ τα fake news που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τον 17χρονο φερόμενο δράστη, πως πρόκειται για εξτρεμιστή μουσουλμάνο που βρισκόταν παράνομα στη Βρετανία, πυροδότησαν ένα πρωτοφανές αντιμεταναστευτικό μένος και τα χειρότερα επεισόδια στη χώρα από το 2011.

Ο 75χρονος Βρετανός μονάρχης, που αυτή την περίοδο βρίσκεται για διακοπές στη Σκωτία, ταξίδεψε στο Σάουθπορτ για να εκφράσει την συνεχή υποστήριξή του στους πληγέντες και στις οικογένειές τους ενώ την Τετάρτη θα συναντηθεί στο Λονδίνο με τις οικογένειες των τριών κοριτσιών που δολοφονήθηκαν μέσα στη σχολή χορού, όπου παρακολουθούσαν workshop με θέμα την Taylor Swift.

King Charles pays tribute to the victims of the Southport attack this afternoon in Southport pic.twitter.com/hr4f0NTl7J — Iain Watts (@iainwattsphoto) August 20, 2024

Κατά την άφιξή του στο Σάουθπορτ ο βασιλιάς επισκέφθηκε το δημαρχείο της πόλης και στη συνέχεια πήγε στο αυτοσχέδιο μνημείο που έχει στηθεί έξω από το δημαρχείο για τα θύματα της επίθεσης, το οποίο είναι γεμάτο λουλούδια, παιχνίδια και μπαλόνια. Ο μονάρχης χαιρέτησε το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο σημείο για να τον δει ενώ ένας άντρας από το κοινό τον ευχαρίστησε που επισκέφθηκε την πόλη. Ο βασιλιάς Κάρολος μίλησε στον κόσμο και με ανοιχτά τα χέρια του εξέφρασε τον θαυμασμό του για τα εκατοντάδες λουλούδια, τα αρκουδάκια και τα άλλα παιχνίδια, που έχουν αφήσει στη μνήμη των τριών αδικοχαμένων κοριτσιών.

A young girl has handed the King some flowers outside the town hall pic.twitter.com/AZSWNfa7rv — Ben Roberts-Haslam (@benhaslm) August 20, 2024

Τι απάντησε ο βασιλιάς Κάρολος όταν ρωτήθηκε πώς είναι η υγεία του

Ο βασιλιάς Κάρολος πήγε κοντά στους συγκεντρωμένους και χαιρέτησε κάποιους δια χειραψίας. Μέσα από το πλήθος η 43χρονη Λίντσεϊ Χίσλοπ τον ρώτησε πώς είναι η υγεία του και πώς αισθάνεται καθώς υποβάλλεται σε θεραπεία για τον καρκίνο. «Δεν είμαι άσχημα», ήταν η λακωνική απάντηση του μονάρχη, που τον περασμένο Φεβρουάριο ανακοίνωσε πως διαγνώστηκε με καρκίνο, χωρίς ωστόσο να αποκαλυψει την μορφή.

This when the King spoke to members of the public outside The Atkinson pic.twitter.com/fYLf0QrV1K — Ben Roberts-Haslam (@benhaslm) August 20, 2024

Μετά την επίσκεψη στο αυτοσχέδιο μνημείο, ο βασιλιάς πήγε πάλι στο δημαρχείο για να συναντήσει παιδιά και ενήλικες, που υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες της αιματηρής επίθεσης αλλά και το προσωπικό των υπηρεσιών που στήριξαν τους κατοίκους της περιοχής.

Watch as King Charles leaves a message in the Book of Condolences in Southport Town Hall pic.twitter.com/EH8i68G46f — Ben Roberts-Haslam (@benhaslm) August 20, 2024

Με πληροφορίες από DailyMail