Ο βασιλιάς Κάρολος και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ δεν θα παραστούν στην κηδεία του Τζίμι Κάρτερ

Ο 76χρονος βασιλιάς Κάρολος και ο 42χρονος πρίγκιπας Ουίλιαμ δεν θα παραστούν στην κηδεία του 39ου προέδρου των ΗΠΑ Τζίμι Κάρτερ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 29 Δεκεμβρίου σε ηλικία 100 ετών.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο για τις δημόσιες εμφανίσεις του Βρετανού μονάρχη και των εργαζόμενων μελών της βασιλικής οικογένειας (Court Circular), τον βασιλιά Κάρολο θα εκπροσωπήσει στην κηδεία του πρώην προέδρου των ΗΠΑ ο πρίγκιπας Εδουάρδος. Ο 60χρονος δούκας του Εδιμβούργου και μικρότερος αδελφός του Βρετανού μονάρχη είναι ένα από τα ανώτερα εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας και σύμφωνα με την New York Post, η παρουσία του στην κηδεία του πρώην προέδρου των ΗΠΑ δείχνει τον σεβασμό του βασιλιά Καρόλου προς τον αμερικανικό λαό.

Μετά τη διάγνωση του Βρετανού μονάρχη με καρκίνο τον περασμένο Φεβρουάριο, ο πρίγκιπας Εδουάρδος και η σύζυγός του Σόφη, δούκισσα του Εδιμβούργου, κλήθηκαν να εκπροσωπήσουν τον βασιλιά Κάρολο σε αρκετές δημόσιες εμφανίσεις καθώς εκείνος είχε αποσυρθεί σχεδόν επί δύο μήνες από τα δια ζώσης βασιλικά καθήκοντα για να επικεντρωθεί στη θεραπεία του. Ο πρίγκιπας Εδουάρδος, το μικρότερο από τα τέσσερα παιδιά της εκλιπούσης βασίλισσας Ελισάβετ, είναι 14ος στη σειρά διαδοχής του θρόνου της Γηραιάς Αλβιώνας αλλά πάντοτε κρατούσε χαμηλό προφίλ.

Όμως, μετά το Megxit το 2020 και την μόνιμη εγκατάσταση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στις ΗΠΑ, ο πρίγκιπας Εδουάρδος ανέλαβε περισσότερα βασιλικά καθήκοντα ενώ μετά τη σχεδόν παράλληλη διάγνωση με καρκίνο του βασιλιά Καρόλου και της Κέιτ Μίντλετον, ο δούκας του Εδιμβούργου και η σύζυγός του αναδείχθηκαν σε δύο από τα πλέον υψηλόβαθμα στελέχη του στενού πυρήνα της βασιλικής οικογένειας.

Ο βασιλιάς Κάρολος, αν και δεν θα παραστεί στην κηδεία του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και τον αμερικανικό λαό με δήλωση στα social media την περασμένη Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου. «Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο του πρώην προέδρου Κάρτερ. 'Ήταν ένας αφοσιωμένος δημόσιος λειτουργός και αφιέρωσε τη ζωή του στην προώθηση της ειρήνης και των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η αφοσίωσή του και η ταπεινοφροσύνη του αποτέλεσαν έμπνευση για πολλούς και θυμάμαι με μεγάλη αγάπη την επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1977. Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με την οικογένεια του Προέδρου Κάρτερ και τον αμερικανικό λαό αυτή τη στιγμή», ανέφερε στην ανάρτησή του ο Βρετανός μονάρχης.

A condolence message from The King to President Biden and the American people following the death of former US President Jimmy Carter. pic.twitter.com/EIZqj7MZeb