O Αξλ Ρόουζ υποσχέθηκε να μην ξαναπετάξει μικρόφωνο στο κοινό - Μετά τον τραυματισμό θαυμάστριας

Ο Αξλ Ρόουζ υποσχέθηκε να σταματήσει μια αγαπημένη συνήθεια, τόσο δική του όσο και του κοινού του, λόγω επικινδυνότητας - όπως αποδείχτηκε.

Ο τραγουδιστής των Guns N’ Roses που φέτος έκλεισε τα εξήντα του χρόνια, συνηθίζει να κλείνει τις συναυλίες τους πετώντας το μικρόφωνο στο κοινό που το πιάνει παραληρώντας.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα αυστραλιανά μέσα, κατά τη διάρκεια συναυλίας στην Αδελαΐδα, μία θαυμάστριά του χτυπήθηκε από το αντικείμενο στο πρόσωπο και τραυματίστηκε.

Φωτογραφίες της Ρεμπέκα Χόου που δημοσιεύτηκαν σε τοπικά μέσα, την εμφάνιζαν με μελανιές κάτω από τα μάτια και εκδορές στη μύτη.

«Αν αληθεύει, προφανώς και δε θέλουμε να πάθει κανείς κακό... σε κανένα από τα σώου μας, πουθενά... Πετώντας το μικροφωνο το τέλος των συναυλιών μας εδώ και πάνω από τριάντα χρόνια, πάντα νιώθαμε πως ήταν ένα γνωστό μέρος των παραστάσεών μας το οποίο ήθελαν και οι θαυμαστές και ήξεραν πως είχαν την ευκαιρία να πιάσουν το μικρόφωνο. Για λόγους δημόσιας ασφάλειας, από εδώ και στο εξής θα αποφεύγουμε να πετάμε το μικρόφωνο ή οτιδήποτε άλλο στους φαν στις παραστάσεις μας» έγραψε ο ίδιος στο Twitter, όταν πληροφορήθηκε το συμβάν.

«Κι αν ήταν λίγα εκατοστά δεξιά ή αριστερά; Θα μπορούσα να είχα χάσει ένα μάτι μου. Αν με χτυπούσε στο στόμα και έσπαγε τα δόντια μου; Αν ήταν γυρισμένο το κεφάλι μου και με χτυπούσε στον κρόταφο, θα μπορούσε να με είχε σκοτώσει» λέει η τραυματίας που δήλωσε σοκαρισμένη με τη συμπεριφορά των γύρω της που θριαμβολογούσαν πανηγυρίζοντας για τον άνδρα που έπιασε το μικρόφωνο, ενώ εκείνη ήταν αιμόφυρτη.

