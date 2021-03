Εκτός του καστ της ταινίας «The Billion Dollar Spy» είναι πλέον ο ηθοποιός Άρμι Χάμερ μετά τις κατηγορίες εναντίον του για βιασμό.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Variety ο ηθοποιός δεν θα πρωταγωνιστήσει, πλάι στον Μαντς Μίκελσεν, στο ψυχροπολεμικό δράμα «The Billion Dollar Spy». Ο Χάμερ κατηγορήθηκε για βιασμό νωρίτερα τον Μάρτιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Η αστυνομία του Λος Άντζελες αναφέρει πως ο ηθοποιός του «Social Network» και του «Call Me By Your Name» είναι ύποπτος για μία υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης που άνοιξε τον Φεβρουάριο. Μία γυναίκα 24 ετών, με το όνομα Effie, προχώρησε στις καταγγελίες νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Η ίδια υποστήριξε πως ο βιασμός έγινε το 2017.

Ο δικηγόρος του Χάμερ περιέγραψε τον ισχυρισμό ως «εξωφρενικό» και υποστήριξε πως οι σχέσεις του πελάτη του με τη γυναίκα ήταν «πλήρως συναινετικές, συμφωνημένες εκ των προτέρων και αμοιβαίες». Ο ηθοποιός πρόσφατα αποσύρθηκε από δυο ακόμα φιλμ και τηλεοπτικές παραγωγές.

Ο Χάμερ θα πρωταγωνιστούσε δίπλα στην Τζένιφερ Λόπεζ στην ταινία «Shotgun Wedding», ωστόσο αποσύρθηκε τον Ιανουάριο καθώς μηνύματα τα οποία κατηγορείται ότι έγραψε και στα οποία περιέγραφε τις σεξουαλικές του φαντασιώσεις, κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο. Τον αντικατέστησε ο Τζος Ντουχάμελ.

Στο «The Billion Dollar Spy» θα έπαιζε έναν μυστικό πράκτορα της CIA, στη Μόσχα των δεκαετιών του ’70 και του ’80, όπου τον προσεγγίζει ένας Σοβιετικός μηχανικός, τον οποίο υποδύεται ο Μαντς Μίκελσεν. Την ταινία σκηνοθετεί η Βρετανίδα Άμμα Ασάντε.

Εκπρόσωποί τόσο της Ασάντε όσο και της Walden Media δεν σχολίασαν το γεγονός. Πλέον ο Χάμερ θα εμφανιστεί μόνο σε παραγωγές τις οποίες ολοκλήρωσε πριν τις κατηγορίες.

Με πληροφορίες από BBC