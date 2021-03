Ο Αμερικανός ηθοποιός Άρμι Χάμερ κατηγορείται πως βίασε μια γυναίκα στο Λος Άντζελες το 2017.

Η 24χρονη Effie Angelova προχώρησε στις κατηγορίες μέσω διαδικτυακής συνέντευξης τύπου την Πέμπτη.

Ο 34χρονος ηθοποιός αρνείται τις κατηγορίες. Ο δικηγόρος του είπε πως ήταν «εξοργιστικές» και πως ο Χάμερ «καλωσορίζει την ευκαιρία να βάλει τα πράγματα στη θέση τους».

Η αστυνομία του Λος Άντζελες είπε στο BBC πως ο Χάμερ θεωρείται ύποπτος σε έρευνα για σεξουαλική επίθεση, η οποία ξεκίνησε στις 3 Φεβρουαρίου.

Η 24χρονη ξέσπασε σε κλάματα διαβάζοντας μια έτοιμη δήλωση για τις κατηγορίες εναντίον του Χάμερ, που μεταξύ άλλων έγινε γνωστός μέσα από τους ρόλους του στις ταινίες «The Social Network» και «Call Me By Your Name».

«Με βίαζε για 4 ώρες. Νόμιζα θα με σκότωνε»

Η 24χρονη μίλησε μαζί με την Gloria Allred, διακεκριμένη δικηγόρο για τα δικαιώματα των γυναικών, υποστηρίζοντας πως γνώρισε για πρώτη φορά τον Χάμερ στο Facebook το 2016, όταν ήταν 20 ετών.

«Τον ερωτεύτηκα από την πρώτη στιγμή», είπε προσθέτοντας πως, ενώ προχωρούσε η σχέση, ο Χάμερ χρησιμοποίησε «τακτικές χειραγώγησης προκειμένου να ασκήσει εξουσία πάνω μου».

Επιπλέον είπε πως «τέσταρε την αφοσίωσή μου σε εκείνος, καταλήγοντας να περάσει τα όριά μου καθώς έγινε σταδιακά ολοένα και πιο βίαιος».

Η γυναίκα κατηγόρησε τον ηθοποιό πως την κακοποίησε «πνευματικά, συναισθηματικά και σεξουαλικά». Σύμφωνα με την ίδια, ο φερόμενος βιασμός συνέβη στις 24 Απριλίου 2017.

Η Effie Angelova κατηγορεί τον Armie Hammer για βιασμό. Φωτογραφία: Effie Angelova

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Ο Άρμι Χάμερ με βίαζε για τέσσερις ώρες στο Λος Άντζελες, στην διάρκεια των οποίων κοπανούσε επανειλημμένα το κεφάλι μου σε έναν τοίχο, γεμίζοντας μώλωπες το πρόσωπό μου».

Και συνέχισε: «Σε εκείνες τις τέσσερις ώρες, προσπάθησα να ξεφύγω και δεν με άφηνε. Νόμιζα πως θα με σκότωνε. Μετά έφυγε χωρίς να νοιαστεί στο ελάχιστο για την κατάστασή μου. Βρισκόμουν σε απόλυτο σοκ και δεν μπορούσα να πιστέψω ότι κάποιος που αγαπούσα μου έκανε κάτι τέτοιο».

Όπως είπε, μετά τον φερόμενο βιασμό είχε αυτοκτονικές σκέψεις, προσθέτοντας πως νιώθει «τεράστιες ενοχές» που δεν μίλησε νωρίτερα.

Ο Armie Hammer με τον Timothee Chalamet, συμπρωταγωνιστή του στην ταινία «Call me by your name», στην 90η τελετή απονομής των Βραβείων Όσκαρ, τον Μάρτιο του 2018. EPA/MIKE NELSON

«Συναινετικές οι σχέσεις τους», λέει ο δικηγόρος του Χάμερ

Σε δήλωση στο BBC, ο δικηγόρος του Άρμι Χάμερ, Andrew Brettler, απέρριψε όλες τις κατηγορίες.

Συγκεκριμένα ανέφερε πως όλες οι σχέσεις του Χάμερ με την γυναίκα ήταν «απολύτως συναινετικές, συζητήσιμες και προσυμφωνημένες με αμοιβαία συμμετοχή».

Ο Brettler κοινοποίησε στο BBC απόσπασμα από τα μηνύματα που υποτίθεται πως έστειλε η 24χρονη, τα οποία περιείχαν προτάσεις ακραίας σεξουαλικής συμπεριφοράς. Όπως είπε, ο Χάμερ απάντησε στη γυναίκα, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θέλει να διατηρήσει τέτοιου είδους σχέση μαζί της.

«Η προσπάθειά της να τραβήξει την προσοχή σε συνδυασμό με το αρρωστημένο νομικό της αίτημα κάνουν απλώς πιο δύσκολο σε πραγματικά θύματα σεξουαλικής βίας να δικαιωθούν όπως τους αξίζει», σημείωσε ο Brettler.

Με την πρώην σύζυγό του, Elizabeth Chambers στην πρεμιέρα του «Hotel Mumbai», στην Αυστραλία, τον Οκτώβριο του 2018. Το ζευγάρι πήρε διαζύγιο τον Ιούλιο του 2020. EPA/DAVID MARIUZ

Τον περασμένο Ιανουάριο, ο Χάμερ αποσύρθηκε από την ταινία «Shotgun Weddin» με συμπρωταγωνίστρια την Τζένιφερ Λόπεζ μετά τις «μοχθηρές και ψευδείς επιθέσεις στο διαδίκτυο εναντίον του», όπως ανέφερε τότε.

Ο ρόλος του στη συγκεκριμένη ταινία δόθηκε σε άλλο ηθοποιό, ενώ έφυγε επίσης από το «The Offer», μια δραματική σειρά για την δημιουργία του «The Godfather».

Με την σύζυγό του, την τηλεπαρουσιάστρια Elizabeth Chambers, ανακοίνωσαν το διαζύγιό τους τον Ιούλιο του 2020. Πριν από ένα μήνα, η Chambers εξέδωσε ανακοίνωση λέγοντας πως «στηρίζει οποιοδήποτε θύμα σεξουαλικ΄γς επίθεσης ή κακοποίησης».