O ανυπόμονος πρίγκιπας Λούις: Τραβούσε τη μαμά του από το χέρι για να φύγουν

Ο πρίγκιπας Λούις της Βρετανίας πρωταγωνίστησε σε άλλη μία χιουμοριστική σκηνή, που μπορεί να μην «αρμόζει» στον τίτλο του αλλά είναι απολύτως ταιριαστή με την ηλικία του.

Ο 4χρονος συμμετείχε στη χριστουγεννιάτικη λειτουργία σε καθεδρικό ναό, μαζί με τους γονείς του, τον δούκα και τη δούκισσα της Ουαλίας και τα αδέλφια του, Τζορτζ και Σάρλοτ.

Awww Prince Louis asked Major Johnny for the Paddington bear drawing that someone in the public gave them so that Catherine could show it to the little girl she was talking to. Video credit: Callan Taverner, YouTube pic.twitter.com/X2k3rpzqLk

Ο μικρός απαθανατίστηκε να τραβάει το χέρι της Κέιτ Μίντλετον σε μια γενναία προσπάθεια να την κάνει να σταματήσει να μιλάει και να προχωρήσει καθώς εκείνη χαιρετούσε τον κόσμο έξω από την εκκλησία της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής.

Κατά τ΄άλλα, όμως, φάνηκε να διασκεδάζει την οικογενειακή έξοδο. Συνομίλησε με τον συγκεντρωμένο κόσμο και πήρε δώρα.

Οι αταξίες του 4χρονου είχαν κερδίσει το ενδιαφέρον και κατά τη διάρκεια των εορτασμών του πλατινένιου ιωβηλαίου της βασίλισσας Ελισάβετ προ μηνών, δείχνοντας πως παρά την ευγενή καταγωγή δεν διαφέρει σε τίποτα από έναν 4χρονο παιδί.

Oupss, Prince Louis stayed with the public too long and has to run to catch up with his parents and his siblings ! This is adorable and funny at the same time 😂😂🤣♥️ pic.twitter.com/xvsydZs6Tm