Ο Αντόνιο Κόστα επιδιώκει να παρακάμψει το βέτο του Όρμπαν για την αίτηση ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα ηγείται μιας προσπάθειας για την προώθηση της αίτησης της Ουκρανίας για ένταξη στην ΕΕ, παρά την αντίθεση της Ουγγαρίας, καθώς οι ηγέτες κατευθύνονται προς μια κρίσιμη σύνοδο κορυφής στην Κοπεγχάγη αυτή την εβδομάδα.

Ο Κόστα έχει ζητήσει την υποστήριξη των πρωτευουσών της ΕΕ για την απλοποίηση της διαδικασίας ένταξης νέων μελών και την έξοδο από το αδιέξοδο σχετικά με την προοπτική ένταξης της Ουκρανίας και της Μολδαβίας, σύμφωνα με πέντε διπλωμάτες και αξιωματούχους που μίλησαν ανώνυμα στο POLITICO.

Η διπλωματική επίθεση αποτελεί μια προσπάθεια να παρακαμφθεί ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος έχει χρησιμοποιήσει το δικαίωμα βέτο της χώρας του για να εμποδίσει την πορεία της Ουκρανίας προς την ένταξη στην Ένωση. Οι ισχύοντες κανόνες απαιτούν από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ να δώσουν το πράσινο φως σε κάθε στάδιο της διαδικασίας ένταξης.

Η Μολδαβία, η οποία είναι επίσης επίσημη υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ, είναι συνδεδεμένη με το Κίεβο στη διαδικασία ένταξης και δεν μπορεί να προχωρήσει όσο παραμένει το αδιέξοδο.

Σύμφωνα με την πρόταση του Κόστα, οι λεγόμενες ομάδες διαπραγματεύσεων, βασικά νομικά βήματα στην πορεία προς την ένταξη, θα μπορούσαν να ξεκινήσουν με την έγκριση της ειδικής πλειοψηφίας των χωρών της ΕΕ και όχι με ομόφωνη συμφωνία. Το κλείσιμο μιας ομάδας θα εξακολουθούσε να απαιτεί την υποστήριξη όλων των πρωτευουσών της ΕΕ, αλλά το χαμηλότερο επίπεδο για την έναρξη των διαπραγματεύσεων θα επέτρεπε στην Ουκρανία και τη Μολδαβία να ξεκινήσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για να αποδείξουν την πρόοδο προς τα πρότυπα της ΕΕ σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής. Θα μπορούσαν να προχωρήσουν με τις αιτήσεις ένταξής τους ακόμη και αν μία ή δύο χώρες αντιταχθούν, σύμφωνα με πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με το σχέδιο.

Σύμφωνα με διπλωμάτες, ο Κόστα έχει ασκήσει άμεσες πιέσεις στους ηγέτες της ΕΕ κατά τη διάρκεια πρόσφατης «περιοδείας στις πρωτεύουσες», όπου συναντήθηκε με αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες, καθώς και κατά τη διάρκεια διμερών συνομιλιών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών την περασμένη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη.

«Η διεύρυνση αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους. «Την θεωρεί ως την πιο σημαντική γεωπολιτική επένδυση που μπορεί να κάνει η ΕΕ. Γι' αυτό πιστεύει ότι είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να συζητάμε τρόπους για να διασφαλίσουμε ότι οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της Ουκρανίας μπορούν να μεταφραστούν σε απτά μέτρα».

Η Μάρτα Κος, επίτροπος της ΕΕ για τη διεύρυνση, θα μεταβεί στην Ουκρανία τη Δευτέρα, καθώς η χώρα ολοκληρώνει τη διαδικασία εξέτασης της νομοθεσίας που απαιτείται για να προχωρήσει με την υποψηφιότητά της.

«Όλα τα θέματα έχουν εξεταστεί, σε χρόνο ρεκόρ. Η Ουκρανία έχει ανταποκριθεί. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για το επόμενο βήμα. Τώρα είναι στο χέρι των κρατών μελών να δώσουν το πράσινο φως», δήλωσε η Kos στο POLITICO’s Brussels Playbook. «Τόσο η Ουκρανία όσο και η Ευρώπη δεν μπορούν να αντέξουν να δουν την ορμή της Ουκρανίας για μεταρρυθμίσεις να επιβραδύνεται. Αυτή είναι η στιγμή να επιταχύνουμε».

Με πληροφορίες από Politico

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ «Μπλόκο» Σλοβακίας σε κυρώσεις της ΕΕ προς τη Ρωσία

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Πώς ο ακροδεξιός Όρμπαν εξωθείται στο περιθώριο της ΕΕ