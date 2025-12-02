Sabrina Carpenter και Φράνκλιν το χελωνάκι σε κόντρα με την κυβέρνηση Τραμπ για τη χρήση των έργων τους

Σε μια αλλόκοτη σύμπτωση, η ποπ σταρ Sabrina Carpenter και ο παιδικός χαρακτήρας «Φράνκλιν το χελωνάκι» βρέθηκαν ταυτόχρονα στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τη χρήση των έργων τους σε κυβερνητικές αναρτήσεις με σκληρό πολιτικό περιεχόμενο.

Η Carpenter αντέδρασε έντονα την Τρίτη, όταν ο Λευκός Οίκος χρησιμοποίησε τραγούδι της σε βίντεο που προωθούσε απελάσεις μεταναστών. «Μην εμπλέξετε ποτέ εμένα ή τη μουσική μου για να εξυπηρετήσετε μια απάνθρωπη ατζέντα», έγραψε, χαρακτηρίζοντας τη χρήση «κακή και αηδιαστική».

this video is evil and disgusting. Do not ever involve me or my music to benefit your inhumane agenda. — Sabrina Carpenter (@SabrinaAnnLynn) December 2, 2025

Την ίδια στιγμή, μια ξεχωριστή διαμάχη ξέσπασε γύρω από τον «Φράνκλιν το χελωνάκι», τον ήρωα της καναδικής παιδικής σειράς βιβλίων και τηλεοπτικών προγραμμάτων. Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ «Πιτ Χέγκσεθ» ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα ένα ψεύτικο εξώφυλλο παιδικού βιβλίου, στο οποίο ο Φράνκλιν εμφανίζεται μέσα σε στρατιωτικό ελικόπτερο να πυροβολεί σκάφη που παρουσιάζονται ως «ναρκοτρομοκρατών». Το χιουμοριστικό υποτιθέμενο εξώφυλλο έφερε τον τίτλο: «Franklin Targets Narco Terrorists» και συνοδευόταν από το σχόλιο του Χέγκσεθ: «Για τη χριστουγεννιάτικη λίστα σας…».

Canadian publisher Kids Can Press "strongly condemns any denigrating, violent, or unauthorized use of Franklin's name or image" following Pete Hegseth's post: pic.twitter.com/GFOErIIVr4 — philip lewis (@Phil_Lewis_) December 2, 2025

Η ανάρτηση έγινε σε μια περίοδο κατά την οποία οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει σειρά επιχειρήσεων στη θάλασσα εναντίον σκαφών που υποστηρίζουν ότι μεταφέρουν ναρκωτικά προς τη χώρα, κυρίως στην Καραϊβική. Η κυβέρνηση Τραμπ επιμένει πως αυτές οι ενέργειες γίνονται για λόγους αυτοάμυνας.

Έντονες αντιδράσεις από τον καναδικό εκδότη

Ο εκδοτικός οίκος Kids Can Press, που κατέχει τα δικαιώματα του Φράνκλιν, καταδίκασε την ανάρτηση του Χέγκσεθ.

«Αποδοκιμάζουμε κάθε υποτιμητική, βίαιη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ονόματος ή της εικόνας του Φράνκλιν», ανέφερε σε ανακοίνωσή του. Ο εκδότης υπενθύμισε πως ο χαρακτήρας «έχει εμπνεύσει γενιές παιδιών και αντιπροσωπεύει αξίες όπως η καλοσύνη, η ενσυναίσθηση και η συμπερίληψη», αξίες που, όπως τονίζει, «έρχονται σε πλήρη αντίθεση με μια τέτοια απεικόνιση».

Το Πεντάγωνο απάντησε μέσω του εκπροσώπου του, Σον Πάρνελ, ο οποίος δήλωσε: «Δύσκολα πιστεύουμε ότι το Φράνκλιν το χελωνάκι θέλει να δείξει ενσυναίσθηση απέναντι σε καρτέλ ναρκωτικών».

Οι δημιουργοί του Φράνκλιν δεν απάντησαν σε αιτήματα σχολιασμού από το BBC.

Με πληροφορίες από BBC

