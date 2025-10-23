ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Περιβάλλον

Η τοξική ατμοσφαιρική ρύπανση επέστρεψε στο Δελχί

Πυκνός, τοξικός αέρας απλώθηκε ξανά πάνω από την πόλη - Μια τραγική ετήσια "ρουτίνα" που δεν φαίνεται να τελειώνει

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η τοξική ατμοσφαιρική ρύπανση επέστρεψε στο Δελχί / EPA
Κάθε χρόνο το Δελχί "πνίγεται'.

Ένας πυκνός, τοξικός αέρας τις τελευταίες μέρες εξαπλώθηκε ξανά πάνω από το Δελχί, με τον αέρα στην πόλη αλλά και τις γειτονικές, να κυμαίνεται ανάμεσα στις κατηγορίες «κακής» και «πολύ κακής» ποιότητας.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε δραματικά μετά το Ντιουάλι, ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ της Ινδίας, καθώς τα πυροτεχνήματα φώτισαν τον νυχτερινό ουρανό και γέμισαν τον αέρα με καπνό.

Οι τίτλοι των ειδήσεων, ανέφεραν ότι ήταν η χειρότερη ποιότητα αέρα μετά το Ντιουάλι που έχει βιώσει η πόλη τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Έτσι, το Δελχί βρέθηκε και πάλι αντιμέτωπο με την ετήσια, προβλέψιμη ρύπανση του αέρα.

Ωστόσο, δεν υπάρχει ένας μόνο παράγοντας που να ευθύνεται για τον τοξικό αέρα. Τα βεγγαλικά, οι εκπομπές από οχήματα και το κάψιμο υπολειμμάτων καλλιεργειών στις αγροτικές περιοχές του Πουντζάμπ, του Χαριάνα και της Ουταρ Πραντές, οδηγεί κάθε χρόνο στο ίδιο αποτέλεσμα. Και καθώς συμπίπτει με την αρχή του χειμώνα, οι χαμηλές θερμοκρασίες και οι ασθενείς άνεμοι παγιδεύουν τους ρύπους κοντά στο έδαφος.

Τις τελευταίες 10 μέρες υπήρξε αύξηση περιστατικών καύσης υπολειμμάτων σε όλο το Πουντζάμπ. Τα ινδικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα μια εταιρεία κλιματικής έρευνας, αναφέρουν μείωση 77% στα περιστατικά καύσης φέτος, λόγω των καταστροφικών πλημμυρών που κατέστρεψαν μεγάλο μέρος των καλλιεργειών στην περιοχή νωρίτερα.

Παράλληλα, η περιφερειακή επιτροπή ελέγχου ρύπανσης αναφέρει ότι τα περιστατικά καύσης υπολειμμάτων στο κρατίδιο έχουν τριπλασιαστεί τις τελευταίες 10 μέρες, με πάνω από 350 περιπτώσεις, από μόλις 116 μέχρι τις 11 Οκτωβρίου.

Τα τελευταία χρόνια, οι αρχές έχουν ξεκινήσει στοχευμένες εκστρατείες για να αναδείξουν τις βλαβερές συνέπειες της καύσης υπολειμμάτων και να προωθήσουν τη χρήση μηχανημάτων ως εναλλακτική λύση. Και ενώ οι διαδοχικές κυβερνήσεις έχουν μιλήσει για την παροχή μηχανημάτων και οικονομικών κινήτρων για την αποθάρρυνση της καύσης, ελάχιστα έχουν αλλάξει στην πράξη.

Δελχί: Bασικός παράγοντας ρύπανσης αυτή την εποχή είναι τα βεγγαλικά

Ένας άλλος βασικός παράγοντας ρύπανσης στο Δελχί αυτή την εποχή είναι τα βεγγαλικά. Λίγες μέρες πριν από το φεστιβάλ Ντιουάλι, το ανώτατο δικαστήριο της Ινδίας χαλάρωσε την πενταετή απαγόρευση πώλησης και χρήσης βεγγαλικών στο Δελχί και τις γύρω περιοχές.

Επέτρεψε τη χρήση λιγότερο ρυπογόνων «πράσινων βεγγαλικών» για έξι ώρες σε δύο ημέρες κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ. Οι ειδικοί όμως επέκριναν την απόφαση, λέγοντας ότι τα «πράσινα βεγγαλικά», είναι μόνο 20-30% λιγότερο ρυπογόνα και εξακολουθούν να εκλύουν επιβλαβή σωματίδια που υποβαθμίζουν την ποιότητα του αέρα.

Σε πολλές περιοχές της πρωτεύουσας, τα πυροτεχνήματα ξεκίνησαν νωρίς το πρωί και συνεχίστηκαν πέρα από τα μεσάνυχτα. Και δεν ήταν όλα «πράσινα βεγγαλικά». Πριν το Ντιουάλι, δημοσιογράφοι του BBC είδαν να πωλούνται ανοιχτά και πιο ρυπογόνα βεγγαλικά σε καταστήματα και οι κάτοικοι του Δελχί και των κοντινών πόλεων εκτόξευαν βεγγαλικά πέρα από το επιτρεπτό όριο του δικαστηρίου.

Ο μολυσμένος αέρας που αναγκάζονται να αναπνέουν οι άνθρωποι προκαλεί συμπτώματα όπως βήχα, δακρύρροια και δύσπνοια. Οι γιατροί προειδοποιούν ότι η μακροχρόνια έκθεση αποδυναμώνει σταδιακά τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, καθιστώντας τους ανθρώπους πιο ευάλωτους σε σοβαρές ασθένειες.

Με πληροφορίες από BBC

