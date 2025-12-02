Λουτσιάνο Παβαρότι: Αντιδράσεις για την κατασκευή παγοδρομίου γύρω από το άγαλμά του στο Πέζαρο

Ο δήμαρχος του Πέζαρο στην Ιταλία ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του Λουτσιάνο Παβαρότι για την κατασκευή ενός παγοδρομίου περιμετρικά του αγάλματος του Ιταλού τενόρου.

Το μπρούτζινο άγαλμα σε φυσικό μέγεθος, που απεικονίζει τον Παβαρότι να φοράει φράκο με τα χέρια απλωμένα και να κρατάει ένα μαντήλι στο ένα χέρι, αποκαλύφθηκε πέρυσι σε μια πλατεία στο κέντρο του Πέζαρο.

Το άγαλμα προοριζόταν ως φόρος τιμής στον αείμνηστο τενόρο, ο οποίος είχε σπίτι στο Πέζαρο. Αντ' αυτού, όμως, το να περιβάλλουν τον Παβαρότι με ένα «πολύ άσχημο» παγοδρόμιο «γελοιοποίησε» τη μνήμη του, δήλωσε η Νικολέτα Μαντοβάνι, χήρα του τενόρου, μετά τη διάδοση στο διαδίκτυο εικόνων του αγάλματος «παγιδευμένου» μέχρι τα γόνατα.

Η Μαντοβάνι δήλωσε στην τοπική εφημερίδα Il Resto del Carlino ότι ήταν «απογοητευμένη, θυμωμένη και αναστατωμένη».

«Ήταν σαν κεραυνός εν αιθρία», είπε μετά την αποστολή των εικόνων από την εφημερίδα. «Λυπάμαι που η πόλη επέτρεψε κάτι τέτοιο, γιατί επηρεάζει την εικόνα του Λουτσιάνο και τον σεβασμό που του αξίζει. Απλά δεν είναι σωστό».

«Δεν υπήρχε καμία πρόθεση να δείξουμε ασέβεια»

Ο Αντρέα Μπιαντσίνι, δήμαρχος του Πέζαρο, φάνηκε να χειροτερεύει την κατάσταση, δημοσιεύοντας μια εικόνα του αγάλματος στο παγοδρόμιο μαζί με ένα hashtag που ενθάρρυνε τους πατινέρ να «κάνουν high-five στον Παβαρότι».

Αργότερα ζήτησε συγγνώμη, παραδεχόμενος ότι το δημοτικό συμβούλιο «έκανε λάθος».

«Δεν υπήρχε καμία πρόθεση να δείξουμε ασέβεια», δήλωσε στην εφημερίδα Il Resto del Carlino. «Μου διαβεβαίωσαν ότι ο Παβαρότι δεν θα αγγιζόταν ούτε θα ενσωματωνόταν στο πάτωμα του παγοδρομίου».

Ωστόσο, με την εορταστική εκδήλωση να ξεκινάει αυτό το Σαββατοκύριακο στην Piazzale Lazzarini της πόλης, είπε ότι δεν ήταν δυνατό να αποσυναρμολογηθεί και ότι η μετακίνηση του αγάλματος θα ήταν δαπανηρή και θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές.

