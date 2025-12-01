Βασιλιάς Κάρολος: Αφαίρεσε και τα τελευταία αξιώματα του Άντριου

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ ακύρωσε και επίσημα τις τελευταίες τιμητικές διακρίσεις, που διατηρούσε ο τέως πρίγκιπας Άντριου, συνεχίζοντας την προβλεπόμενη διαδικασία του βασιλικού πρωτοκόλλου.

Σύμφωνα με επίσημη καταχώριση στη Gazette, το δημόσιο αρχείο του Ηνωμένου Βασιλείου, το όνομα «Άντριου Μάουντμπατεν Ουίνδσορ» διαγράφηκε από τα μητρώα δύο εκ των σημαντικότερων ταγμάτων της βρετανικής μοναρχίας: το Τάγμα της Περικνημίδας (Order of the Garter) και το Βασιλικό Βικτωριανό Τάγμα (Royal Victorian Order).

Η ανακοίνωση, που φέρει ημερομηνία 30 Οκτωβρίου, συμπίπτει με την ημερομηνία κατά την οποία τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ γνωστοποίησαν ότι ο Κάρολος ξεκίνησε τη διαδικασία αφαίρεσης όλων των τίτλων και διακρίσεων του Άντριου, περιγράφουν τα διεθνή ΜΜΕ.

«Το όνομά του να σβηστεί»

Το κείμενο του διατάγματος είναι απολύτως σαφές: οι διορισμοί του Άντριου ως Knight Companion του Order of the Garter (επί τιμητής ιππότης, 2006) και ως Knight Grand Cross του Royal Victorian Order (2011) «ακυρώνονται πλήρως», με το όνομά του να «διαγράφεται από τα μητρώα».

Οι δύο αυτές διακρίσεις είχαν απονεμηθεί στον Άντριου από τη μητέρα του, βασίλισσα Ελισάβετ. Πρόκειται για τις υψηλότερες τιμές που μπορεί να λάβει μέλος της βασιλικής οικογένειας: το Garter είναι το αρχαιότερο τάγμα ιπποσύνης στη Βρετανία, ενώ το Royal Victorian Order απονέμεται αποκλειστικά για προσωπικές υπηρεσίες προς τον μονάρχη.

Πλέον, μετά την απώλεια του τίτλου του πρίγκιπα και όλων των επίσημων ρόλων, το παλάτι επιβεβαιώνει ότι το όνομά του είναι «Άντριου Μάουντμπατεν Ουίνδσορ». Ο Άντριου είχε ήδη αποσυρθεί από τα δημόσια καθήκοντα από το 2019, μετά τη συνέντευξή του στο BBC για τη σχέση του με τον Τζέφρι Επστάιν.

Το 2022, η Ελισάβετ τού αφαίρεσε τα στρατιωτικά αξιώματα και τις πατρωνίες οργανισμών. Παράλληλα, μετά την απόρριψη του αιτήματος του Άντριου να απορριφθεί η αγωγή της Βιρτζίνια Τζιούφρε για σεξουαλική κακοποίηση, ο τέως πρίγκιπας προχώρησε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό, χωρίς να παραδεχτεί ενοχή.

Τον Οκτώβριο, ο 65χρονος ανακοίνωσε ότι «παραιτείται» από τη χρήση όλων των τίτλων και διακρίσεων, υπό τη σκιά νέας δημόσιας κριτικής για το βάθος της σχέσης του με τον Επστάιν.

Με πληροφορίες από The People

