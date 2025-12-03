Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για την κακοκαιρία: Κόκκινη προειδοποίηση για καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους

Έκτακτο δελτίο εξέδωσε η ΕΜΥ το μεσημέρι της Τετάρτης, εν όψει της σφοδρής κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει τη χώρα τις επόμενες ώρες.

Η ΕΜΥ εξέδωσε κόκκινη προειδοποίηση κάνοντας λόγο για ισχυρά και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, τα οποία θα απασχολήσουν αρκετές περιοχές της χώρας μέχρι και το Σάββατο.

Το επόμενο 48ωρο αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και ισχυροί άνεμοι, φαινόμενα τα οποία θα έχουν μεγάλη ένταση αλλά και διάρκεια.

Πιο συγκεκριμένα αύριο κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στα νησιά του Ιονίου

στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας)

στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα)

στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)

στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)

στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)

στις Κυκλάδες

στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)

στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα

Στη συνέχεια την Παρασκευή ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στην κεντρική Μακεδονία

στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια

στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο

στις Κυκλάδες και την Κρήτη

στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.



Τέλος το Σάββατο προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.