ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Περιβάλλον

Η ατμοσφαιρική ρύπανση συνδέεται με σοβαρές μορφές άνοιας, σύμφωνα με νέα έρευνα

Η μακροχρόνια έκθεση σε μικροσωματίδια PM2.5 αυξάνει τον κίνδυνο για άνοια με σωμάτια Lewy, τη δεύτερη συχνότερη μορφή μετά το Αλτσχάιμερ

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η ατμοσφαιρική ρύπανση συνδέεται με σοβαρές μορφές άνοιας, σύμφωνα με νέα έρευνα Facebook Twitter
Φωτ: Eurokinissi
0

Η ατμοσφαιρική ρύπανση από αιωρούμενα σωματίδια μικρής διαμέτρου μπορεί να πυροδοτήσει καταστροφικές μορφές άνοιας, προκαλώντας τον σχηματισμό τοξικών συσσωματωμάτων πρωτεϊνών που καταστρέφουν τα νευρικά κύτταρα και εξαπλώνονται στον εγκέφαλο, δείχνει νέα μελέτη.

Η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς στις ΗΠΑ διαπίστωσε ότι η μακροχρόνια έκθεση σε μικροσωματίδια PM2.5 αυξάνει τον κίνδυνο για άνοια με σωμάτια Lewy, τη δεύτερη συχνότερη μορφή μετά το Αλτσχάιμερ. Τα σωματίδια αυτά, με διάμετρο μικρότερη από 2,5 χιλιοστά του χιλιοστού, εισχωρούν βαθιά στους πνεύμονες και φτάνουν μέσω του αίματος στον εγκέφαλο και σε άλλα όργανα.

Τα σωμάτια Lewy σχηματίζονται από την πρωτεΐνη α-συνουκλεΐνη. Αν και απαραίτητη για τη φυσιολογική λειτουργία του εγκεφάλου, όταν «διπλώνει» λανθασμένα δημιουργεί παθολογικά συσσωματώματα που σκοτώνουν νευρικά κύτταρα και εξαπλώνονται, προκαλώντας σοβαρή εκφύλιση.

Στην ανάλυση που έγινε σε 56,5 εκατομμύρια ασθενείς στις ΗΠΑ (2000–2014), οι επιστήμονες υπολόγισαν την έκθεση σε PM2.5 ανά περιοχή κατοικίας και κατέληξαν ότι η μακροχρόνια έκθεση αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης άνοιας με σωμάτια Lewy. Η σύνδεση δεν ήταν εξίσου ισχυρή για άλλες νευροεκφυλιστικές νόσους που δεν σχετίζονται με τη συγκεκριμένη πρωτεΐνη.

Ατμοσφαιρική ρύπανση: «Οι πολιτικές για καθαρό αέρα είναι πολιτικές προστασίας του εγκεφάλου»

Τα πειράματα σε ποντίκια επιβεβαίωσαν τα ευρήματα: σε ζώα που εκτίθεντο τακτικά σε PM2.5 για δέκα μήνες παρατηρήθηκε απώλεια νευρικών κυττάρων, συρρίκνωση του εγκεφάλου και γνωστική έκπτωση. Αντίθετα, γενετικά τροποποιημένα ποντίκια που δεν παρήγαν την α-συνουκλεΐνη δεν εμφάνισαν σοβαρές βλάβες.

«Σε αντίθεση με την ηλικία ή τα γονίδια, η ρύπανση είναι ένας παράγοντας που μπορούμε να αλλάξουμε», τόνισε η επικεφαλής ερευνήτρια, νευρολόγος Δρ Σιαομπό Μάο. «Η πιο άμεση συνέπεια είναι ότι οι πολιτικές για καθαρό αέρα είναι πολιτικές προστασίας του εγκεφάλου».

Ο καθηγητής Τεντ Ντόσον, συν-συγγραφέας της μελέτης, πρόσθεσε: «Όλα δείχνουν ότι υπάρχει ισχυρή σχέση ανάμεσα στη ρύπανση και την άνοια με σωμάτια Lewy. Πρέπει να υπάρξει συντονισμένη προσπάθεια να διατηρήσουμε τον αέρα μας καθαρό».

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science, έρχεται να συμπληρώσει προηγούμενα δεδομένα που είχαν συνδέσει τα μικροσωματίδια με βλάβες στον εγκέφαλο σχετιζόμενες με το Αλτσχάιμερ και μείωση της νοητικής λειτουργίας.

Ο καθηγητής Τσαρλς Σουόντον, επικεφαλής του ερευνητικού προγράμματος Rapid στο University College London και το Francis Crick Institute, χαρακτήρισε τη μελέτη «ιδιαίτερα σημαντική»: «Δείχνει τον μηχανισμό με τον οποίο η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να οδηγήσει σε εκφυλιστικές ασθένειες του εγκεφάλου και υπογραμμίζει την ανάγκη να κατανοήσουμε και να περιορίσουμε τον αντίκτυπό της στη δημόσια υγεία».

Με πληροφορίες από Guardian

Περιβάλλον

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αυτές είναι οι πιο μολυσμένες πόλεις του κόσμου

Περιβάλλον / Αυτές είναι οι πιο μολυσμένες χώρες του κόσμου - Η θέση της Ελλάδας

Τα προβλήματα είναι πιθανό να επιδεινωθούν αφού οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα σταματήσουν να μοιράζονται δεδομένα για την ποιότητα του αέρα που συγκεντρώθηκαν από τις πρεσβείες και τα προξενεία τους παγκοσμίως λόγω «περιορισμών χρηματοδότησης»
ΛΙΑ ΦΑΣΟΛΗ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ανατροπή: Το στρώμα του όζοντος θερμαίνει τη Γη 40% περισσότερο απ’ όσο νομίζαμε!»

Περιβάλλον / Ανατροπή: Το στρώμα του όζοντος θερμαίνει τη Γη 40% περισσότερο απ’ όσο νομίζαμε

Νέα μελέτη σοκ αποκαλύπτει ότι η αποκατάσταση του στρώματος του όζοντος, αν και προστατεύει από την υπεριώδη ακτινοβολία, μπορεί να θερμάνει τη Γη έως και 40% περισσότερο από τις αρχικές προβλέψεις
LIFO NEWSROOM
Το μεγαλύτερο παγόβουνο στον κόσμο έσπασε σε «πολύ μεγάλα κομμάτια»

Περιβάλλον / Ανταρκτική: Το μεγαλύτερο παγόβουνο στον κόσμο έσπασε σε «πολύ μεγάλα κομμάτια»

«Το παγόβουνο διαλύεται γρήγορα και χάνει πολύ μεγάλα κομμάτια, τα οποία το Εθνικό Κέντρο Πάγων των ΗΠΑ τα καταγράφει και τα χαρακτηρίζει ως ξεχωριστά μεγάλα παγόβουνα»
LIFO NEWSROOM
Ινδία: Η έκρηξη πληθυσμού άγριων λιονταριών διχάζει τον πληθυσμό

Περιβάλλον / Ινδία: Η έκρηξη πληθυσμού άγριων λιονταριών διχάζει

Λιοντάρι σκότωσε πεντάχρονο παιδί, φέρνοντας ξανά στο φως το πρόβλημα της συνύπαρξης ανθρώπων και άγριων ζώων - Οι επιθέσεις αυξάνονται, ενώ η Ινδία καλείται να βρει λύση για τα απειλούμενα ασιατικά λιοντάρια
LIFO NEWSROOM
Η Ευρώπη φλέγεται: Η εγκατάλειψη των χωριών τροφοδοτεί τις φονικές φωτιές

Περιβάλλον / Η Ευρώπη φλέγεται: Η εγκατάλειψη των χωριών τροφοδοτεί τις φονικές φωτιές

Οι φωτιές-μαμούθ που καίνε την Ευρώπη συνδέονται με την κλιματική αλλαγή αλλά και την εγκατάλειψη της υπαίθρου - Χωριά γερνούν και καίγονται, ενώ ειδικοί προειδοποιούν για «μεγα-φωτιές» χωρίς προηγούμενο
LIFO NEWSROOM
Φύκια και Αχινοί: Το «ξεχασμένο δάσος» κάτω από τη θάλασσα της Καλιφόρνια που επιστρέφει στη ζωή

Περιβάλλον / Φύκια και Αχινοί: Το «ξεχασμένο δάσος» κάτω από τη θάλασσα της Καλιφόρνια που επιστρέφει στη ζωή

Ένα «ξεχασμένο δάσος» από φύκια στον Ειρηνικό Ωκεανό επιστρέφει στη ζωή χάρη σε δύτες και ψαράδες. Δείτε πώς κατέστρεψαν εκατομμύρια αχινούς και έφεραν πίσω έναν υποθαλάσσιο παράδεισο που σώζει τον πλανήτη.
LIFO NEWSROOM
Πώς μια βελανιδιά ηλικίας 800 ετών, μπορεί να βοηθήσει στη διάσωση των δασών

Περιβάλλον / Πώς μια βελανιδιά ηλικίας 800 ετών, μπορεί να βοηθήσει στη διάσωση των δασών

Οι ειδικοί επιδιώκουν να κατανοήσουν πώς οι βελανιδιές μπορούν να «ζήσουν» πάνω από 1.000 χρόνια, αντιστεκόμενες στις απειλές της κλιματικής αλλαγής και ανακάμπτοντας από ασθένειες
LIFO NEWSROOM
Νέα Ζηλανδία: Εκστρατεία «για να βρει την αγάπη» σε σπάνιο και μοναχικό σαλιγκάρι

Περιβάλλον / Νέα Ζηλανδία: Εκστρατεία «για να βρει την αγάπη» σε σπάνιο και μοναχικό σαλιγκάρι

Σχεδόν όλα τα κοινά σαλιγκάρια κήπου έχουν κέλυφος που κουλουριάζεται προς τα δεξιά αλλά το αριστερό σπειροειδές κέλυφος του Ned έχει ως αποτέλεσμα ανεστραμμένα αναπαραγωγικά όργανα, ένα εμπόδιο στο ζευγάρωμα
LIFO NEWSROOM
Καρχαρίες χωρίς δόντια; Πώς η οξίνιση των ωκεανών απειλεί τους θηρευτές της θάλασσας

Περιβάλλον / Καρχαρίες χωρίς δόντια; Πώς η οξίνιση των ωκεανών απειλεί τους θηρευτές της θάλασσας

Καρχαρίες με χαλασμένα δόντια θα δυσκολεύονται να τραφούν αποτελεσματικά, «γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τον πληθυσμό των καρχαριών και τη σταθερότητα του θαλάσσιου οικοσυστήματος», υπογραμμίζει νέα μελέτη
LIFO NEWSROOM
Λαγουβάρδος για φωτιές: Τι σημαίνει ότι ξεσπούν κοντά σε πόλεις - Γιατί φέτος είναι η 5η χειρότερη χρονιά των τελευταίων 20 ετών

Περιβάλλον / Λαγουβάρδος για φωτιές: Τι σημαίνει ότι ξεσπούν κοντά σε πόλεις - Γιατί φέτος είναι η 5η χειρότερη χρονιά των τελευταίων 20 ετών

Όπως εξηγεί, λόγω των πυρκαγιών, αυξάνεται η θερμοκρασία στις καμένες περιοχές που γίνονται και πιο ευάλωτες στις πλημμύρες – O ρόλος της κλιματικής αλλαγής
LIFO NEWSROOM
 
 