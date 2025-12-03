Τσατραφύλλιας: Εν αναμονή πανελλαδικής κακοκαιρίας - Ισχυρές καταιγίδες και αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες

Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει τις επόμενες ώρες σχεδόν όλη τη χώρα, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για ισχυρά και μεγάλης έντασης φαινόμενα.

Τα τελευταία εικοσιτετράωρα, πλήθος μετεωρολόγων κάνουν λόγο για έλευση νέας κακοκαιρίας στη χώρα, η οποία θα φέρει μαζί της ισχυρές βροχές, επικίνδυνες καταιγίδες πλήττοντας αρκετές περιοχές τόσο την Πέμπτη όσο και την Παρασκευή.

Μάλιστα, εξηγούν ότι σε αυτές τις περιοχές υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να δημιουργηθούν πλημμυρικά επεισόδια, για αυτό τον λόγο και εφιστούν την προσοχή των πολιτών.

Στη νέα ανάρτησή του για την πορεία της κακοκαιρίας, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για «πανελλαδική κακοκαιρία με ισχυρές καταιγίδες και αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες», η οποία ξεκινά από αύριο.

«Κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια και κατολισθήσεις στη μισή Ελλάδα. Ξεκινά την Πέμπτη τα χαράματα και από τα δυτικά. Στο χάρτη οι περιοχές με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος.

«Στο επίκεντρο και η Αττική (Πέμπτη απόγευμα με Παρασκευή πρωί) όχι τόσο για τα ύψη βροχής, όσο γιατί έχει πλέον πολύ περιορισμένες φυσικές απορροές λόγω της τσιμεντοποίησης. Στο Πήλιο, στο Βόλο, στη Λάρισα , στην Πιερία τα ύψη βροχής είναι ακραία και μακάρι να μην επαληθευτούν», συνεχίζει.

«Οι περιοχές και οι αντίστοιχες εντάσεις θα επανεκτιμηθούν με βάση την κίνηση του βαρομετρικού χαμηλού», καταλήγει.