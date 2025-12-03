ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ελεύθερη αφέθηκε η πρώην επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Φεντερίκα Μογκερίνι

Η Μογκερίνι συνελήφθη εχθές εν μέσω έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για διαφθορά και απάτη

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ελεύθερη αφέθηκε η Φεντερίκα Μογκερίνι Facebook Twitter
Η Φεντερίκα Μογκερίνι/Φωτογραφία: X
0

Η βελγική αστυνομία άφησε ελεύθερους την πρώην ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Φεντερίκα Μογκερίνι και τον πρώην επικεφαλής της ευρωπαϊκής υπηρεσίας εξωτερικής δράσης Στέφανο Σαννίνο, αφού είχαν κρατηθεί για ανάκριση στο πλαίσιο έρευνας για απάτη και διαφθορά.

Η Μογκερίνι, πρύτανις του College of Europe, ο Σαννίνο και ένα μέλος του προσωπικού του College of Europe συνελήφθησαν την Τρίτη σε σχέση με έρευνα για το κατά πόσον ο δημόσιος διαγωνισμός που είχε αναθέσει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EEAS) το 2021-22 σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα για τη φιλοξενία της Ευρωπαϊκής Διπλωματικής Ακαδημίας είχε στηθεί υπέρ του College of Europe.

Πρόκειται για πρόγραμμα εκπαίδευσης νεότερων διπλωματών από τα κράτη μέλη της Ένωσης, με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής διπλωματικής υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υπάρχουν «ισχυρές υποψίες» ότι κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού μοιράστηκαν εμπιστευτικές πληροφορίες σε συμμετέχοντα φορέα πριν τη δημοσίευση της προκήρυξης, γεγονός που θα συνιστούσε παραβίαση των κανόνων περί ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων.

«Οι κατηγορίες αφορούν απάτη σε δημόσιες συμβάσεις και διαφθορά, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση επαγγελματικού απορρήτου. Αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς δεν θεωρούνται επικίνδυνοι για διαφυγή», αναφέρει η ανακοίνωση της εισαγγελίας.

Οι καταγγελίες δεν έχουν αποδειχθεί και η Μογκερίνι, ο Σαννίνο και το τρίτο άτομο που συνελήφθη τεκμαίρονται αθώοι μέχρις ότου κριθούν ένοχοι από δικαστήριο.

Με πληροφορίες από Politico

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Καμιά λύση» για τα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη μετά τις συνομιλίες Πούτιν και Γουίτκοφ

Διεθνή / «Καμία λύση» για τα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη μετά τις συνομιλίες Πούτιν και Γουίτκοφ

Ο Στιβ Γουίτκοφ, συνοδευόμενος από τον Τζάρεντ Κούσνερ, συζητούσε επί σχεδόν πέντε ώρες στο Κρεμλίνο με τον ρώσο ηγέτη σχετικά με το σχέδιο της Ουάσιγκτον που σκοπός του ειναι να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία
LIFO NEWSROOM
Ο Πούτιν συναντά Γουίτκοφ και Κούσνερ μετά τις δηλώσεις ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για ενδεχόμενο πόλεμο με την Ευρώπη

Διεθνή / Ο Πούτιν συναντά Γουίτκοφ και Κούσνερ μετά τις δηλώσεις για το ενδεχόμενο πολέμου με την Ευρώπη

Της συνάντησης, προηγήθηκαν οι δηλώσεις Πούτιν ότι: «Δεν πρόκειται να πολεμήσουμε με την Ευρώπη, αλλά αν η Ευρώπη θέλει να πολεμήσει μαζί μας, είμαστε έτοιμοι τώρα»
LIFO NEWSROOM
Dave Coulier: Διαγνώστηκε με νέο τύπο καρκίνου 7 μήνες αφού κέρδισε τη μάχη με το λέμφωμα non-Hodgkin

Διεθνή / Dave Coulier: Διαγνώστηκε με νέο τύπο καρκίνου 7 μήνες αφού κέρδισε τη μάχη με το λέμφωμα non-Hodgkin

«Νιώθεις αυτή την ανακούφιση του “ουάου, έφυγε”, και μετά να κάνεις μια εξέταση που δείχνει ότι τώρα έχεις έναν άλλο τύπο καρκίνου», μοιράστηκε ο ηθοποιός του «Full House»
LIFO NEWSROOM
 
 