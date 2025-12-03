Ελεύθερη αφέθηκε η πρώην επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Φεντερίκα Μογκερίνι

Η βελγική αστυνομία άφησε ελεύθερους την πρώην ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Φεντερίκα Μογκερίνι και τον πρώην επικεφαλής της ευρωπαϊκής υπηρεσίας εξωτερικής δράσης Στέφανο Σαννίνο, αφού είχαν κρατηθεί για ανάκριση στο πλαίσιο έρευνας για απάτη και διαφθορά.

Η Μογκερίνι, πρύτανις του College of Europe, ο Σαννίνο και ένα μέλος του προσωπικού του College of Europe συνελήφθησαν την Τρίτη σε σχέση με έρευνα για το κατά πόσον ο δημόσιος διαγωνισμός που είχε αναθέσει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EEAS) το 2021-22 σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα για τη φιλοξενία της Ευρωπαϊκής Διπλωματικής Ακαδημίας είχε στηθεί υπέρ του College of Europe.

Πρόκειται για πρόγραμμα εκπαίδευσης νεότερων διπλωματών από τα κράτη μέλη της Ένωσης, με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής διπλωματικής υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υπάρχουν «ισχυρές υποψίες» ότι κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού μοιράστηκαν εμπιστευτικές πληροφορίες σε συμμετέχοντα φορέα πριν τη δημοσίευση της προκήρυξης, γεγονός που θα συνιστούσε παραβίαση των κανόνων περί ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων.

«Οι κατηγορίες αφορούν απάτη σε δημόσιες συμβάσεις και διαφθορά, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση επαγγελματικού απορρήτου. Αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς δεν θεωρούνται επικίνδυνοι για διαφυγή», αναφέρει η ανακοίνωση της εισαγγελίας.

Οι καταγγελίες δεν έχουν αποδειχθεί και η Μογκερίνι, ο Σαννίνο και το τρίτο άτομο που συνελήφθη τεκμαίρονται αθώοι μέχρις ότου κριθούν ένοχοι από δικαστήριο.

Με πληροφορίες από Politico