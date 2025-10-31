Γιατί η Ινδία απέτυχε στο πείραμα της τεχνητής βροχής

Είναι η εποχή του χρόνου που το Νέο Δελχί, πρωτεύουσα της Ινδίας, γίνεται ξανά «πρωτοσέλιδο» στα διεθνή ΜΜΕ, εξαιτίας της πρωτοφανούς περιβαλλοντικής ρύπανσης.

Η ομίχλη «καλύπτει» την πόλη της Ινδίας, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τοξικούς ρύπους, τα ιστορικά μνημεία ανά την επικράτεια «κρύβονται», την ώρα που τα αναπνευστικά προβλήματα για εκατομμύρια κατοίκους μετατρέπονται σε καθημερινότητα.

Την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση του Δελχί, της περιφέρειας όπου βρίσκεται η πρωτεύουσα της Ινδίας, συνεργάστηκε με κορυφαίο πανεπιστήμιο της χώρας, προκειμένου να πραγματοποιήσει πέντε πειράματα τεχνητής βροχής (cloud seeding). Στόχος ήταν να δημιουργηθεί τεχνητή βροχόπτωση που θα «καθάριζε» την ατμόσφαιρα, μειώνοντας τα επικίνδυνα μικροσωματίδια.

Γιατί απέτυχε το πείραμα της Ινδίας με την τεχνητή βροχή

Ωστόσο, μετά από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες, ανάμεσά τους και δύο δοκιμές την Τρίτη (28/10), η κυβέρνηση του Δελχί αποφάσισε να ακυρώσει τα εναπομείναντα πειράματα, που είχαν προγραμματιστεί για την Τετάρτη. Οι επιστήμονες εξήγησαν ότι η υγρασία στην ατμόσφαιρα δεν ήταν επαρκής για να επιτρέψει στο φαινόμενο να εκδηλωθεί, «η φύση δεν συνεργάστηκε, ακόμη κι αν τη βοηθήσαμε λίγο», είπαν χαρακτηριστικά.

Παρά την αποτυχία για δημιουργία, η κυβέρνηση του Δελχί σχεδιάζει να επαναλάβει το πείραμα, με στόχο να κατανοήσει καλύτερα πότε και υπό ποιες συνθήκες η τεχνητή βροχή μπορεί να αποτελέσει λύση απέναντι στο σοβαρό πρόβλημα ατμοσφαιρικής ρύπανσης που πλήττει την ινδική πρωτεύουσα κάθε φθινόπωρο.

Για να δημιουργηθεί τεχνητή βροχή, οι σταγόνες νερού στα σύννεφα «εμπλουτίζονται» με χημικά σωματίδια. Οι σταγόνες συγκεντρώνονται γύρω από αυτά, γίνονται πιο βαριές και τελικά πέφτουν στο έδαφος υπό μορφή βροχόπτωσης. Η μέθοδος αυτή, γνωστή ως cloud seeding, λειτουργεί μόνο όταν τα σύννεφα περιέχουν τουλάχιστον 50% υγρασία.

Facebook Twitter Περιβαλλοντική μόλυνση στο Νέο Δελχί / EPA

Τι πήγε λάθος στην Ινδία

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Μανίντρα Αγκαράγουαλ, διευθυντή του Ινδικού Ινστιτούτου Τεχνολογίας του Κανπούρ -του πανεπιστημίου που συνεργάστηκε με την ομώνυμη κυβέρνηση για το έργο-, τα σύννεφα που επιλέχθηκαν στο πείραμα του Δελχί είχαν μόλις 15% υγρασία, καθιστώντας το εγχείρημα καταδικασμένο εξαρχής.

Σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ο Αγκαράγουαλ εξήγησε ότι η ομάδα του χρησιμοποίησε ένα χημικό μείγμα, που αποτελείται από απλό αλάτι, ορυκτό αλάτι και ιωδιούχο άργυρο, ουσίες που βοηθούν, υπό κανονικές συνθήκες, στη συμπύκνωση των υδρατμών και τη δημιουργία βροχής.

Η τεχνολογία της τεχνητής βροχής (cloud seeding) δεν είναι κάτι νέο για τα δεδομένα της Ανατολικής Ασίας. Το Πεκίνο την είχε ήδη χρησιμοποιήσει το 2008, προκειμένου να καθαρίσει την ατμόσφαιρά του ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων.

Η Ινδία έχει επίσης εφαρμόσει στο παρελθόν την ίδια μέθοδο σε πολιτείες όπως η Καρνατάκα, η Ταμίλ Ναντού και η Μαχαράστρα, με στόχο την αντιμετώπιση της ξηρασίας και τη διαχείριση της έλλειψης νερού.

Ωστόσο, όπως εξήγησε ο Μανίντρα Αγκαράγουαλ σε συνέντευξή του στα ινδικά μέσα ενημέρωσης, το πείραμα στο Δελχί ήταν η πρώτη φορά που η χώρα επιχείρησε να χρησιμοποιήσει την τεχνητή βροχή για να περιορίσει την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Με πληροφορίες από New York Times

