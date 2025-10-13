Στο Ισραήλ ο Τραμπ: Η στιγμή που βγαίνει από το Air Force One - Πώς τον καλωσόρισαν

Στο Ισραήλ έφτασε το πρωί της Δευτέρας (13/10) ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποδέχθηκε τον πρόεδρο των ΗΠΑ ο οποίος στη συνέχεια, θα απευθυνθεί στο κοινοβούλιο, ενώ αργότερα σήμερα πρόκειται να μεταβεί στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου προκειμένου να παραστεί στη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας.

Η στιγμή που ο Τραμπ βγαίνει από το Air Force One:

BREAKING: President Trump welcomed in Israel. pic.twitter.com/5vfitMDQCq — Fox News (@FoxNews) October 13, 2025

Ο πύργος ελέγχου του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν καλωσόρισε τον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντάς του ότι η επίσκεψή του «φέρει βαθύ νόημα για τον λαό μας σε αυτές τις εποχές».

«Σας ευχαριστούμ για τη φιλία σας και για τον άρρηκτο δεσμό μεταξύ των εθνών μας», συνεχίζει ο πύργος, σε ηχογραφημένη ανακοίνωση από το γραφείο του Νετανιάχου. «Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική, ο Θεός να ευλογεί το Ισραήλ και τη φιλία μεταξύ των λαών μας».

BREAKING: US President Donald Trump has arrived in Tel Aviv, and has been greeted by a delegation including Israeli President Isaac Herzog and Prime Minister Benjamin Netanyahu.



Follow live 🔗 https://t.co/C301Bd67jE



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/QeOYlR3wPx — Sky News (@SkyNews) October 13, 2025

🔥The Boss TRUMP Approaches Tel- Aviv, Israel pic.twitter.com/clna37gAU8 — Johnny St.Pete (@JohnMcCloy) October 13, 2025

«Σας ευχαριστούμε πολύ», απάντησε ο πιλότος του Τραμπ.

Η στιγμή που αναχωρεί ο Τραμπ για το Ισραήλ:

President Donald J. Trump departs for his historic trip to Israel & Egypt. 🇺🇸 pic.twitter.com/FVi0EgCQcS — The White House (@WhiteHouse) October 12, 2025

Το Air Force One με τον Αμερικανό πρόεδρο πέταξε πάνω από την Πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ και στη συνέχεια ο Τραμπ προσγειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, όπου τον υποδέχθηκαν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ.

Μάλιστα, φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στα social, αναφέρει πως ο Τραμπ παρακολούθησε την απελευθέρωση των ομήρων από το Air Force One.

President Trump watching from Air force one the hostage handover.



As shared by @PressSec on @instagram pic.twitter.com/veRcybTYhR — White House News (@whnews47) October 13, 2025

Η τελευταία φορά που το αμερικανικό προεδρικό αεροσκάφος Air Force One βρέθηκε στο Ισραήλ ήταν λίγο μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023, όταν ο τότε πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έφτασε για «επίσκεψη αλληλεγγύης».

«Ο πόλεμος τελείωσε. Το καταλαβαίνετε αυτό;», είπε ο Ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος λίγη ώρα μετά την αναχώρηση από την αεροπορική βάση Άντριους.

Υπενθυμίζεται πως οι πρόεδροι της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι και των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συμπροεδρεύουν στην αιγυπτιακή λουτρόπολη Σαρμ ελ Σέιχ σε «σύνοδο ειρήνης» για τη Γάζα, με παρόντες «τους ηγέτες 20 και πλέον χωρών», γνωστοποίησε το βράδυ του Σαββάτου (11/10), με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε, η αιγυπτιακή προεδρία.