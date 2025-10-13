ΔΙΕΘΝΗ
Στο Ισραήλ ο Τραμπ: Η στιγμή που βγαίνει από το Air Force One - Πώς τον καλωσόρισαν

Τον υποδέχθηκαν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ

Στο Ισραήλ έφτασε το πρωί της Δευτέρας (13/10) ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποδέχθηκε τον πρόεδρο των ΗΠΑ ο οποίος στη συνέχεια, θα απευθυνθεί στο κοινοβούλιο, ενώ αργότερα σήμερα πρόκειται να μεταβεί στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου προκειμένου να παραστεί στη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας.

Η στιγμή που ο Τραμπ βγαίνει από το Air Force One:

Ο πύργος ελέγχου του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν καλωσόρισε τον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντάς του ότι η επίσκεψή του «φέρει βαθύ νόημα για τον λαό μας σε αυτές τις εποχές».

«Σας ευχαριστούμ για τη φιλία σας και για τον άρρηκτο δεσμό μεταξύ των εθνών μας», συνεχίζει ο πύργος, σε ηχογραφημένη ανακοίνωση από το γραφείο του Νετανιάχου. «Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική, ο Θεός να ευλογεί το Ισραήλ και τη φιλία μεταξύ των λαών μας».

«Σας ευχαριστούμε πολύ», απάντησε ο πιλότος του Τραμπ.

Η στιγμή που αναχωρεί ο Τραμπ για το Ισραήλ:

Το Air Force One με τον Αμερικανό πρόεδρο πέταξε πάνω από την Πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ και στη συνέχεια ο Τραμπ προσγειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, όπου τον υποδέχθηκαν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ.

Μάλιστα, φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στα social, αναφέρει πως ο Τραμπ παρακολούθησε την απελευθέρωση των ομήρων από το Air Force One.

Η τελευταία φορά που το αμερικανικό προεδρικό αεροσκάφος Air Force One βρέθηκε στο Ισραήλ ήταν λίγο μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023, όταν ο τότε πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έφτασε για «επίσκεψη αλληλεγγύης».

«Ο πόλεμος τελείωσε. Το καταλαβαίνετε αυτό;», είπε ο Ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος λίγη ώρα μετά την αναχώρηση από την αεροπορική βάση Άντριους.

Υπενθυμίζεται πως οι πρόεδροι της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι και των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συμπροεδρεύουν στην αιγυπτιακή λουτρόπολη Σαρμ ελ Σέιχ σε «σύνοδο ειρήνης» για τη Γάζα, με παρόντες «τους ηγέτες 20 και πλέον χωρών», γνωστοποίησε το βράδυ του Σαββάτου (11/10), με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε, η αιγυπτιακή προεδρία.

 
