Απάντηση της ΕΕ στις απειλές Τραμπ κατά της Ισπανίας

Δηλώσεις έκανε σήμερα ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής για την Ευημερία και τη Βιομηχανική Στρατηγική της ΕΕ, Στεφάν Σεζουρνέ, απαντώντας στις εμπορικές απειλές του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά της Ισπανίας.

«Οποιαδήποτε απειλή κατά κράτους μέλους αποτελεί εξ ορισμού απειλή κατά της ΕΕ», τόνισε ο Σεζουρνέ.

Η απάντηση της ΕΕ για τα σχόλια Τραμπ για την Ισπανία

Ερωτηθείς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για το θέμα αυτό, ο Γάλλος Επίτροπος τόνισε πως το εμπόριο της ΕΕ αποτελεί αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Όταν απειλείται μια συγκεκριμένη χώρα, απειλείται η ΕΕ», τόνισε ο Σεζουρνέ, επισημαίνοντας ότι το ίδιο συνέβη όταν ο αμερικανός πρόεδρος απείλησε τη Γροιλανδία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε να διακόψει τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ισπανίας, επειδή η Μαδρίτη αρνήθηκε να επιτρέψει στην Ουάσινγκτον να χρησιμοποιήσει δύο αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην Ανδαλουσία στο πλαίσιο του πολέμου κατά του Ιράν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ