NYT για Ντόναλντ Τραμπ: Υπέρ της απαγόρευσης στις αμβλώσεις μετά τη 16η εβδομάδα κύησης

Νέο δημοσίευμα των NewYork Times έρχεται να προκαλέσει καθώς, υποστηρίζει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τίθεται κατά των αμβλώσεων.

Σύμφωνα με όσα επικαλείται το δημοσίευμα των NYT, ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ιδιωτικές συζητήσεις τίθεται υπέρ της απαγόρευσης των αμβλώσεων μετά τη 16η εβδομάδα της κύησης σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις βιασμού, αιμομιξίας ή κινδύνου για τη ζωή της μητέρας.

Οι Times ανέφεραν ότι ο Τραμπ δεν επιθυμεί να εκφράσει ακόμη δημοσίως τις απόψεις του για το θέμα προκειμένου να αποφύγει να αποξενώσει τους πιο συντηρητικούς, οι οποίοι επιθυμούν αυστηρότερους περιορισμούς ή πλήρη απαγόρευση των αμβλώσεων, μέχρι να κερδίσει το προεδρικό χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων.

Όμως η οργάνωση κατά των αμβλώσεων Susan B. Anthony Pro-Life America, η οποία είχε επικρίνει πέρυσι τις δηλώσεις του Τραμπ ότι το Ανώτατο Δικαστήριο ορθά άφησε τις πολιτείες να αποφασίζουν για το θέμα των αμβλώσεων, χαιρέτισε χθες τη φερόμενη άποψή του.

«Συμφωνούμε απόλυτα με τον πρόεδρο Τραμπ στην προστασία των μωρών από τη βία των αμβλώσεων στις 16 εβδομάδες», δήλωσε η πρόεδρός της Μάρτζορι Ντάνενφέλσερ.

Η στάση αυτή του Τραμπ, φαβορί των Ρεπουμπλικάνων για το χρίσμα στις προεδρικές εκλογές, έρχεται να ταράξει τις ισορροπίες καθώς το ζήτημα των αμβλώσεων είναι ιδιαίτερα διχαστικό στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια. Ο ίδιος ο Ντάναλντ Τραμπ έχει αποφύγει να τοποθετηθεί επί των αμβλώσεων ενώ έχει αρνηθεί να υποστηρίξει την επιβολή της απαγόρευσης σε εθνικό επίπεδο. O Τζο Μπάιντεν που θα διεκδικήσει την προεδρία ξανά με τους Δημοκρατικούς, από τη μεριά του έσπευσε να πει ότι ο Τραμπ «θέτει υποψηφιότητα για να αρπάξει τα δικαιώματά σας».

Η προεκλογική καμπάνια του Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε το πολύκροτο δημοσίευμα ως ψευδές. «Όπως έχει δηλώσει ο Τραμπ, θα κάτσει και με τις δύο πλευρές και θα διαπραγματευθεί μια συμφωνία με την οποία θα είναι όλοι ικανοποιούμενοι», σχολίασε η Κάρολιν Λίβιτ, εκπρόσωπος του Τραμπ, χωρίς να δώσει περεταίρω λεπτομέρειες.

Το δικαίωμα στην άμβλωση με τις διαστάσεις που έχει πάρει μετά την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου, θα κυριαρχήσει στην εκστρατεία για τις φετινές προεδρικές εκλογές και ενδέχεται να αποδειχθεί μειονέκτημα για τον Τραμπ και τους Ρεπουμπλικάνους. Η προεκλογική εκστρατεία του Τζο Μπάιντεν επιμένει στο θέμα σε μια προσπάθεια να συσπειρώσει τις γυναίκες στις αμφίρροπες πολιτείες, τονίζοντας ότι η πρόσβαση στην άμβλωση αποτελεί ζήτημα ατομικής ελευθερίας, το οποίο οι Ρεπουμπλικάνοι θέλουν να στερήσουν από τις γυναίκες.

Από την πλευρά τους οι Ρεπουμπλικάνοι καλούνται να συσπειρώσουν την συντηρητική τους εκλογική βάση αλλά πρέπει να απευθύνονται και στους πιο μετριοπαθείς ψηφοφόρους καθώς η εκλογική μάχη που έρχεται το Νοέμβριο αναμένεται οριακή.

