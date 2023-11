Νύχτα βίας στο Δουβλίνο: Επεισόδια από ακροδεξιούς μετά την επίθεση με μαχαίρι

Πρωτοφανή επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στο Δουβλίνο, μετά την επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο της πόλης κατά την οποία τραυματίστηκαν παιδιά.

Ακροδεξιές ομάδες βγήκαν στους δρόμους να διαμαρτυρηθούν για την έξαρση της μετανάστευσης στο Δουβλίνο, χωρίς να έχει ανακοινωθεί αν ο δράστης της επίθεσης είναι μετανάστης. Από το συμβάν στην πλατεία Πάρνελ κοντά σε σχολείο, τραυματίστηκαν πέντε άτομα, ανάμεσά τους τρία παιδιά.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Ιρλανδίας δήλωσε ότι δεν έχει αποκλείσει κανένα ενδεχόμενο αναφορικά με το κίνητρο της επίθεσης. Η αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα περίπου 50 ετών, ο οποίος επίσης χρειάστηκε να νοσηλευτεί έχοντας τραυματιστεί.

Ακόμη, οι αρχές επισήμαναν ότι η παραπληροφόρηση και οι ακροδεξιές ομάδες «χούλιγκαν» ευθύνονται για τη βία που ακολούθησε.

Η υπουργός Δικαιοσύνης της Ιρλανδίας Έλεν Μακέντι μίλησε στον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό RTE για τις βίαιες ταραχές.Περιγράφει τους ταραξίες ως μια «σχετικά μικρή ομάδα ανθρώπων» που μοναδικό τους μέλημα είναι να «σπείρουν τον όλεθρο. «Δεν πρόκειται για τη μετανάστευση, δεν πρόκειται για τα μικρά παιδιά που βρίσκονται στο νοσοκομείο απόψε», συμπλήρωσε.

Η αστυνομία δήλωσε νωρίτερα ότι οι διαμαρτυρίες καθοδηγήθηκαν από μια ακροδεξιά ομάδα που ξεσήκωσε την οργή και φώναζε συνθήματα κατά των μεταναστών στους δρόμους, σύμφωνα με το RTE.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων ένα περιπολικό της αστυνομίας πυρπολήθηκε, ενώ κάηκε και ένα διώροφο λεωφορείο. Επίσης, υλικές ζημιές καταγράφηκαν σε ένα κοντινό ξενοδοχείο αλλά και σε ένα γνωστό εστιατόριο της περιοχής. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν βίντεο από τη στιγμή που νεαροί επιχειρούν πλιάτσικα σε καταστήματά.

Chaos erupts in #Dublin,Ireland after five people, including three children were stabbed by an alleged migrant outside of a school.

Protesters are demanding that action be taken against mass migration. The same thing happening as there was looting in France