Επίθεση με μαχαίρι στο Δουβλίνο- Τρία παιδιά ανάμεσα στους τραυματίες

Επίθεση με μαχαίρι έγινε στο κέντρο του Δουβλίνου νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης και ανάμεσα στους τραυματίες είναι τρία παιδιά, σύμφωνα με το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο RTE.

Μία γυναίκα και ένα κορίτσι τραυματίστηκαν σοβαρά κατά την επίθεση με μαχαίρι, σύμφωνα με το RTE. Άλλα τρία άτομα- ανάμεσά τους δύο παιδιά- επίσης τραυματίστηκαν. Όλοι τους μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία του Δουβλίνου.

Ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι αρχικά στη γυναίκα και μετά τραυμάτισε τα παιδιά, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες. Ο δράστης επίσης τραυματίστηκε- ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό πώς- και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Η αστυνομία απέκλεισε το σημείο όπου έγινε η επίθεση, ενώ ανακοίνωσε ότι δεν αναζητούνται άλλοι ύποπτοι. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο το κίνητρο, αλλά το συμβάν αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένο περιστατικό και δεν υπάρχουν υποψίες πως πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση.

BREAKING: At least three children have been taken to hospital following a suspected stabbing in Dublin city centre.



