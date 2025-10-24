ΔΙΕΘΝΗ
Ντόναλντ Τραμπ - Σι Τζινπίνγκ: «Κλείδωσε» για τις 30 Οκτώβριου η συνάντησή τους

Θα είναι η πρώτη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ από το 2019

LifO Newsroom
Ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον ομόλογό του από την Κίνα, Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού στη Νότια Κορέα στις 30 Οκτωβρίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον Σι Τζινπίνγκ στις 30 Οκτωβρίου, για πρώτη φορά μετά το 2019, όπως δήλωσε σχετικά σήμερα η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λίβιτ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα συμμετάσχει σε διμερή συνάντηση με τον Κινέζο ηγέτη στο τέλος ενός ταξιδιού σε τρεις χώρες της Ασίας. Δεν έδωσε λεπτομέρειες για το περιεχόμενό της.

Ντόναλντ Τραμπ: Προέβλεψε συμφωνία με τον Σι Τζινπίνγκ

Ενώ ο Τραμπ δήλωσε πριν από εβδομάδες ότι θα συναντηθεί με τον Σι στη σύνοδο κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού, δεν είχε ανακοινωθεί ημερομηνία. Οι δύο ηγέτες θα έχουν «τετ α τετ» το πρωί της Πέμπτης, τοπική ώρα, στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ προέβλεψε ότι οι δύο ηγέτες θα καταλήξουν σε συμφωνίες για όλα, από το εμπόριο έως την πυρηνική ενέργεια. Σχεδιάζει επίσης να ασχοληθεί με την αγορά ρωσικού πετρελαίου από την Κίνα.

Οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών έχουν κλιμακωθεί τις τελευταίες εβδομάδες, αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε δασμούς 100% στις κινεζικές εξαγωγές, οι οποίοι πρόκειται να τεθούν σε ισχύ δύο ημέρες μετά τη συνάντηση των ηγετών. Η δέσμευση του Τραμπ ήρθε μετά την ανακοίνωση της Κίνας για νέους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και σχετικής τεχνολογίας σε ηλεκτρονικά και στρατιωτικά προϊόντα.

Οι νέοι δασμοί των ΗΠΑ θα είναι «πάνω και πάνω από οποιονδήποτε Δασμό» που ήδη πληρώνει η Κίνα, έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε την Τετάρτη ότι προτεραιότητά του είναι να τερματίσει τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο Σι «θα ήθελε τώρα να δει αυτόν τον πόλεμο να τελειώνει» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Θα είναι η πρώτη μεταξύ τους συνάντηση από το 2019, όταν οι δύο συναντήθηκαν στην Ιαπωνία στη σύνοδο κορυφής της G20.

Η Λίβιτ πρόσθεσε ότι ο Τραμπ θα συμμετάσχει επίσης σε διμερείς συναντήσεις με τους ηγέτες της Μαλαισίας, της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας.

Με πληροφορίες από Politico

