Ντόναλντ Τραμπ: Θα επισκεφθεί την Κίνα το 2026 - Συνάντηση με Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως η Κίνα δεν θα εισβάλλει στη Ταϊβάν

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο / EPA
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ανακοίνωσε πως θα επισκεφθεί την Κίνα στις αρχές του 2026, ενώ διευκρίνισε πως θα συναντηθεί με τον Σι Τζινπίνγκ τον επόμενο μήνα, στη Νότια Κορέα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ άλλων, είπε πως έχει λάβει πρόσκληση από το Πεκίνο, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Έχω προσκληθεί να πάω στην Κίνα και θα το κάνω αυτό στις αρχές του επόμενου έτους. Το έχουμε κάπως έτοιμο».

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης ότι αναμένει να σφραγίσει μια «δίκαιη» εμπορική συμφωνία στη Νότια Κορέα με τον Πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ αργότερα αυτόν τον μήνα, παρά την πρόσφατη διαμάχη για τους δασμούς.

Ντόναλντ Τραμπ: «Θα είμαστε μία χαρά με την Κίνα»

Όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει πως «εμπιστεύεται» τον ομόλογό του Σι, αντικρούοντας μια προηγούμενη εκτίμηση του Πενταγώνου ότι η Κίνα σχεδίαζε να καταλάβει την Ταϊβάν το 2027.

«Νομίζω ότι θα είμαστε μια χαρά με την Κίνα. Η Κίνα δεν θέλει να το κάνει αυτό» δήλωσε στους δημοσιογράφους καθώς συναντήθηκε με τον Αυστραλό πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζε.

Ενώ ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι η Κίνα έχει σχέδια για την Ταϊβάν, χαρακτηρίζοντάς την ως «κόρη οφθαλμού» του Σι, είπε ότι η χώρα θα αποθαρρυνθεί από το να εισβάλει, δεδομένης της επίγνωσής της ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «είναι η ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη στον κόσμο με διαφορά».

Με πληροφορίες από Al Jazeera

