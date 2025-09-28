ΔΙΕΘΝΗ
Κίνα: Θανατική ποινή με αναστολή στον πρώην υπουργό Γεωργίας για δωροληψία

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Τανγκ φέρεται να έλαβε δωροδοκήματα συνολικής αξίας περίπου 37,6 εκατομμύρια δολαρίων μεταξύ 2007 και 2024

Κίνα: Θανατική ποινή με αναστολή στον πρώην υπουργό Γεωργίας για δωροληψία
Ο πρώην υπουργός Γεωργίας και Αγροτικών Υποθέσεων της Κίνας, Τανγκ Ρεντζιάν, καταδικάστηκε σε θανατική ποινή με διετή αναστολή για δωροληψία, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua. Η απόφαση εκδόθηκε σήμερα από δικαστήριο στην πόλη Τσανγκτσούν της επαρχίας Τζιλίν.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Τανγκ φέρεται να έλαβε δωροδοκήματα συνολικής αξίας άνω των 268 εκατομμυρίων γουάν (περίπου 37,6 εκατομμύρια δολάρια) μεταξύ 2007 και 2024, τόσο σε χρήμα όσο και σε ακίνητα, αξιοποιώντας τις υψηλόβαθμες θέσεις που κατείχε.

Το δικαστήριο ανέστειλε την εκτέλεση της θανατικής ποινής για δύο χρόνια, επισημαίνοντας ότι ο πρώην υπουργός παραδέχθηκε τις πράξεις του. Στην Κίνα, τέτοιες αποφάσεις συχνά μετατρέπονται σε ισόβια κάθειρξη εφόσον ο καταδικασθείς επιδείξει καλή διαγωγή.

Ο Τανγκ είχε αποπεμφθεί από το Κομμουνιστικό Κόμμα τον Νοέμβριο του 2024, έξι μήνες μετά την έναρξη έρευνας από την κεντρική επιτροπή κατά της διαφθοράς. Τότε είχε ήδη απομακρυνθεί από τη θέση του υπουργού.

Η υπόθεση εντάσσεται στο ευρύτερο κύμα ερευνών που αγγίζουν κορυφαίους αξιωματούχους του καθεστώτος. Προηγήθηκαν ανάλογες έρευνες εις βάρος του υπουργού Άμυνας Λι Σανγκφού και του προκατόχου του, Γουέι Φενγκχέ.

Η διαδρομή του Τανγκ

Πριν αναλάβει το υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικών Υποθέσεων, ο Τανγκ διετέλεσε κυβερνήτης της δυτικής επαρχίας Γκανσού από το 2017 έως το 2020.

Τον Ιανουάριο του 2025, ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ είχε δηλώσει ότι η διαφθορά αποτελεί τη «μεγαλύτερη απειλή» για το Κομμουνιστικό Κόμμα και προειδοποίησε ότι το φαινόμενο παραμένει σε άνοδο, υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα του Πεκίνου να συνεχίσει την εκστρατεία «μηδενικής ανοχής».

