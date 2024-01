Ντόναλντ Τραμπ: Σαρωτική νίκη στις εσωκομματικές εκλογές στην Αϊόβα

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξασφάλισε στην Αϊόβα μια ηχηρή νίκη στην πρώτη εσωκομματική ψηφοφορία για την ανάδειξη του υποψηφίου των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο στις ΗΠΑ.

Στο 95% της καταμέτρησης των ψήφων, ο Ντόναλντ Τραμπ συγκεντρώνει ποσοστό 51%, ενώ ο Ρον ΝτεΣάντις 21% και η Νίκι Χέιλι 19% σύμφωνα με την Edison Research.

«Νομίζω πως τώρα είναι καιρός όλοι μας, η χώρα μας να ενωθεί. Είτε πρόκειται για Ρεπουμπλικάνους, Δημοκρατικούς, φιλελεύθερους, ή συντηρητικούς», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του στην πόλη Ντε Μόιν. Επίσης, στην πλατφόρμα Truth Social ανήρτησε: «Ευχαριστώ Αϊόβα. Σας αγαπώ όλους».

Δημοσκόπηση της Edison Research κατά την προσέλευση των ψηφοφόρων της παράταξης (entrance poll), βασισμένη σε δείγμα 311 πολιτών, επιβεβαίωσε το προβάδισμα του Ντόναλντ Τραμπ. Τα ζητήματα που απασχολούσαν κατά κύριο λόγο τους ψηφοφόρους ήταν η μετανάστευση, με ποσοστό 40% και η οικονομία, με το ίδιο ποσοστό.

Παρά το πολικό ψύχος, οι πολίτες της Αϊόβα πήγαν στα περίπου 1.600 σημεία όπου μπορούσαν να ψηφίσουν, στις πρώτες προκριματικές εκλογές. Η Edison προέβλεψε ότι περίπου 120.000 ψήφισαν, αρκετά λιγότεροι από το ρεκόρ των 187.000 που καταγράφηκε στις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικάνων το 2016.

Για καθαρή νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στην Αϊόβα έκανε λόγο ο Δημοκρατικός πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

«Είναι το καθαρό φαβορί της άλλης πλευράς σε αυτή τη φάση. Αλλά το θέμα είναι πως οι εκλογές θα είμαστε πάντα εσείς κι εγώ, εναντίον των ακραίων Ρεπουμπλικάνων», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Τζο Μπάιντεν.

