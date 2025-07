Ντόναλντ Τραμπ: Ο Λευκός Οίκος τον «έντυσε» Σούπερμαν - «Το σύμβολο της ελπίδας»

Ο Λευκός Οίκος βρίσκεται στο επίκεντρο χλευασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επειδή ανήρτησε εικόνα που δείχνει τον Ντόναλντ Τραμπ ως Σούπερμαν, σε μια προφανή προσπάθεια να εκμεταλλευτεί τη δημοσιότητα από την κυκλοφορία της νέας ταινίας για τον διάσημο ήρωα της DC.

Η ανάρτηση γράφει: «ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ. ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ. ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ. Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ. SUPERMAN TRUMP», πάνω από μια εικόνα του Τραμπ να πετάει στο διάστημα, φορώντας τη χαρακτηριστική μπλε στολή και την κόκκινη κάπα, παρωδία της αφίσας της ταινίας.

THE SYMBOL OF HOPE.



TRUTH. JUSTICE. THE AMERICAN WAY.



SUPERMAN TRUMP. 🇺🇸 pic.twitter.com/fwFWeYonAq