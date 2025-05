«LFG!» – Ο Λευκός Οίκος του Τραμπ γράφει σαν 14χρονος στο Twitter

Ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου στο Χ (πρώην Twitter) πραγματοποίησε τη Δευτέρα μία ανάρτηση που, υπό άλλες συνθήκες, θα θεωρούνταν σημάδι κυβερνοεπίθεσης, όμως πλέον αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της επικοινωνιακής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ.

Σχολιάζοντας εξαγγελία του Τραμπ για μαζική μείωση στις τιμές των φαρμάκων, ο λογαριασμός White House στο Χ πανηγύρισε με το σύνθημα: «MONDAYS HAVE NEVER FELT SO GOOD! LFG!», συνοδευόμενο από ένα εορταστικό emoji.

Για τους μη μυημένους στη διαδικτυακή κουλτούρα, το «LFG» είναι ακρωνύμιο του «Let’s fucking go!», μια έκφραση που χρησιμοποιείται για να δηλώσει ενθουσιασμό, αλλά σπάνια συναντάται σε λογαριασμούς κρατικών θεσμών. Εκτός αν, φυσικά, ο εν λόγω θεσμός είναι ο σημερινός Λευκός Οίκος, ο οποίος εδώ και καιρό δίνει την εντύπωση ότι διαχειρίζεται τα social του ένας έφηβος που έχει περάσει υπερβολικά πολύ χρόνο στο Reddit.

Η ανάρτηση συνοδεύει δήλωση του Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε μείωση 59% στις τιμές φαρμάκων, αλλά και μειώσεις σε καύσιμα, ενέργεια και άλλα είδη, με το μήνυμα: «NO INFLATION!!! LOVE, DJT» («Όχι πληθωρισμός!!! Με αγάπη, Ντόναλντ Τζ. Τραμπ») να δίνει τον τόνο.

Αυτή η προσέγγιση δεν είναι μεμονωμένη. Τον Μάιο, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε μια εικόνα του Τραμπ ως Jedi με κόκκινο φωτόσπαθο, με αφορμή την, επίσημα καθιερωμένη πλέον, Παγκόσμια Ημέρα Star Wars. Ωστόσο, η ανάρτηση είχε ως στόχο να υπενθυμίσει στους πολιτικούς του αντιπάλους, τους οποίους χαρακτήριζε «τρελαμένους ακροαριστερούς», ότι «δεν είναι η Αντίσταση, αλλά η Αυτοκρατορία».

Happy May the 4th to all, including the Radical Left Lunatics who are fighting so hard to to bring Sith Lords, Murderers, Drug Lords, Dangerous Prisoners, & well known MS-13 Gang Members, back into our Galaxy. You’re not the Rebellion—you’re the Empire.



May the 4th be with you. pic.twitter.com/G883DhDRR5