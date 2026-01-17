Ντόναλντ Τραμπ: Επιμένει για τη Γροιλανδία - «Τη χρειαζόμαστε για την εθνική μας ασφάλεια»

Ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνει τη ρητορική του για τη Γροιλανδία, απειλώντας με δασμούς όσες χώρες αντιστέκονται στα σχέδιά του.

Κατά τη διάρκεια νέας σύσκεψης στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «μπορεί να επιβάλω δασμούς σε χώρες αν δεν συμφωνήσουν με τη Γροιλανδία», η οποία αποτελεί αυτόνομη περιοχή υπό τον έλεγχο της Δανίας.

Ωστόσο, δεν διευκρίνισε ποιες χώρες θα μπορούσαν να βρεθούν στο στόχαστρο, ούτε με ποια νομική βάση θα επέβαλλε τέτοιους δασμούς στο πλαίσιο της επιδίωξής του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι η Γροιλανδία είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των ΗΠΑ, λέγοντας ότι η Ουάσινγκτον θα την αποκτήσει «με τον εύκολο τρόπο» ή «με τον δύσκολο τρόπο», μια φράση που ερμηνεύεται ως αναφορά είτε στην αγορά του νησιού είτε στην κατάληψή του με τη βία.

«Μπορεί να επιβάλω δασμούς σε χώρες αν δεν συμφωνήσουν με τη Γροιλανδία, γιατί τη χρειαζόμαστε για την εθνική μας ασφάλεια», δήλωσε χαρακτηριστικά στη σύσκεψη. Πέρα από τη Δανία και τη Γροιλανδία, αρκετές χώρες έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στα σχέδιά του, ενώ και στις ΗΠΑ πολλοί αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό την προοπτική μιας τέτοιας «εξαγοράς». Την ώρα που ο Τραμπ έκανε τις δηλώσεις αυτές, διακομματική αντιπροσωπεία του Κογκρέσου βρισκόταν στη Γροιλανδία, σε μια επίσκεψη στήριξης προς την περιοχή.

Η 11μελής αποστολή περιλάμβανε και Ρεπουμπλικανούς βουλευτές και γερουσιαστές, οι οποίοι εξέφρασαν ανησυχίες για τις δηλώσεις του προέδρου περί απόκτησης της Γροιλανδίας για λόγους εθνικής ασφάλειας. Τα μέλη της αντιπροσωπείας συναντήθηκαν με βουλευτές της Γροιλανδίας, καθώς και με τη Δανή πρωθυπουργό Μέτε Φρέντερικσεν και τον πρωθυπουργό της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν.

Η Γροιλανδία έχει μικρό πληθυσμό, αλλά είναι πλούσια σε φυσικούς πόρους. Η γεωγραφική της θέση, ανάμεσα στη Βόρεια Αμερική και την Αρκτική, την καθιστά κομβική για συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης σε περίπτωση πυραυλικών επιθέσεων, καθώς και για την παρακολούθηση ναυτικών κινήσεων στην περιοχή.

Οι ΗΠΑ διαθέτουν ήδη περισσότερους από 100 στρατιωτικούς μόνιμα εγκατεστημένους στη βάση Pituffik, στο βορειοδυτικό άκρο του νησιού, έναν σταθμό παρακολούθησης πυραύλων που λειτουργεί από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Βάσει των υφιστάμενων συμφωνιών με τη Δανία, η Ουάσινγκτον έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει όσες δυνάμεις επιθυμεί στη Γροιλανδία.

Ωστόσο, ο Τραμπ υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να «την κατέχουν» για να την υπερασπιστούν αποτελεσματικά απέναντι σε ενδεχόμενες απειλές από τη Ρωσία ή την Κίνα.

Η Δανία έχει προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια θα σήμαινε το τέλος του ΝΑΤΟ, της διατλαντικής αμυντικής συμμαχίας στην οποία οι ΗΠΑ διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο. Το ΝΑΤΟ βασίζεται στην αρχή της αμοιβαίας συνδρομής σε περίπτωση επίθεσης, χωρίς να έχει ποτέ αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο ένα μέλος να στραφεί στρατιωτικά εναντίον άλλου.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι έχουν ταχθεί στο πλευρό της Δανίας, τονίζοντας ότι η ασφάλεια της Αρκτικής αποτελεί κοινή ευθύνη στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Στο πλαίσιο αυτό, χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Σουηδία, η Νορβηγία, η Φινλανδία, η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν αποστείλει μικρό αριθμό στρατιωτικών στη Γροιλανδία για αποστολή «αναγνώρισης». Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι σύντομα θα σταλούν «χερσαία, εναέρια και ναυτικά μέσα».

Την ίδια ώρα η πλειονότητα των κατοίκων της Γροιλανδίας, αντιτίθεται τόσο στην ιδέα να «αγοραστεί» το νησί από τις ΗΠΑ όσο και σε οποιοδήποτε σενάριο βίαιης κατάληψης.

Με πληροφορίες από Guardian