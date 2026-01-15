ΔΙΕΘΝΗ
Δανία: Συνάντηση της πρωθυπουργού με αμερικανική αντιπροσωπεία την Παρασκευή

Στη συνάντηση θα είναι παρών και ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν/Φωτ. αρχείου: EPA
Η πρωθυπουργός της Δανίας θα συναντήσει αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου που επισκέπτεται αύριο, Παρασκευή και το Σάββατο, την Κοπεγχάγη, επιβεβαίωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο, το γραφείο της.

Ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, θα είναι επίσης παρών, δήλωσε εκπρόσωπος του γραφείου της Μέτε Φρεντέρικσεν, που διευκρινίζει ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο της πρωθυπουργού.

Η αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου, υπό τον Δημοκρατικό γερουσιαστή Κρις Κουνς, θα βρεθεί στην Κοπεγχάγη για να συναντήσει διευθυντές εταιριών, πολιτικούς ηγέτες και μέλη του κοινοβουλίου της Δανίας.

Η συνάντηση αυτή διεξάγεται καθώς ευρωπαϊκή στρατιωτική αποστολή αναχώρησε για τη Γροιλανδία, μετά τη συνάντηση στην Ουάσινγκτον όπου η Δανία σημείωσε "τη θεμελιώδη διαφωνία της" με τον ιστορικό σύμμαχό της.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν σταματά να επαναλαμβάνει ότι θέλει να καταλάβει το μεγάλο νησί στην Αρκτική και να επικρίνει την Κοπεγχάγη υποστηρίζοντας ότι παραμέλησε την ασφάλεια της Γροιλανδίας.

Η δικομματική αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου θα συζητήσει με τους Δανούς οικοδεσπότες "για την ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική και για την εδραίωση των εμπορικών σχέσεων", διευκρίνισε τη Δευτέρα ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Κουνς σε ανακοίνωση.

«Νομίζω ότι είναι σημαντικό το Κογκρέσο να φανεί ενωμένο στην υποστήριξη των συμμάχων μας και στον σεβασμό της κυριαρχίας της Δανίας και της Γροιλανδίας», δήλωσε από την πλευρά του ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τομ Τίλις.

«Η ανάπτυξη στρατευμάτων στη Γροιλανδία δεν αλλάζει τίποτα»

Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος προειδοποίησε ότι η αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Γροιλανδία δεν θα επηρεάσει το πώς σκέπτεται ο Τραμπ για το έδαφος αυτό.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε συγκεκριμένα ότι η ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη Γροιλανδία "δεν έχει κανέναν αντίκτυπο στον στόχο (του Ντόναλντ Τραμπ) να αποκτήσει" το αυτόνομο έδαφος της Δανίας.

"Δεν νομίζω ότι η ανάπτυξη στρατευμάτων στην Ευρώπη επηρεάζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του προέδρου και αυτό δεν έχει κανέναν αντίκτυπο στον στόχο του να αποκτήσει τη Γροιλανδία", δήλωσε η Κάρολαϊν Λέβιτ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

 
