Ντόναλντ Τραμπ: Έφτασε στην εισαγγελία για την απαγγελία των κατηγοριών-LIVE

Ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έφυγε από τον Πύργο Τραμπ πριν από λίγη ώρα και έφτασε στο κάτω Μανχάταν για την απαγγελία κατηγοριών στην υπόθεση της Στόρμι Ντάνιελς για τα κρυφά χρήματα.

O πρώην πρόεδρος τω νΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στην εισαγγελία του Μανχάταν κοντά στην οποία έχουν συγκεντρωθεί πολλοί οπαδοί του. Τα μέτρα ασφαλείας είναι πάρα πολύ αυστηρά και οι αρχές έχουν κλείσει όλη την ευρύτερη περιοχή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να περάσει σε πρώτη φάση από τη διαδικασία των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Στη συνέχεια θα μεταφερθεί στον 15ο όροφο του κτιρίου στο γραφείο του εισαγγελέα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που αναφέρει η ΕΡΤ ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ πρόκειται να αρνηθεί όλες τις κατηγορίες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σήκωσε τη γροθιά του για τις κάμερες καθώς αναχωρούσε από το γραφείο του στον 26ο όροφο του Πύργου Τραμπ.

Προς το τέλος της διαδρομής, λίγο πριν φτάσει στο δικαστήριο, ο Τραμπ έκανε ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social.

«Κατευθυνόμενος προς το Κάτω Μανχάταν, το δικαστήριο. Μοιάζει τόσο ΣΟΥΡΕΑΛ – ΟΥΑΟΥ, θα με συλλάβουν. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό συμβαίνει στην Αμερική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Trump posts on Truth Social: "Heading to Lower Manhattan, the Courthouse. Seems so SURREAL — WOW, they are going to ARREST ME. Can’t believe this is happening in America. MAGA!" pic.twitter.com/rtYQMwcCng