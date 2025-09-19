Ντόναλντ Τραμπ: Απειλεί ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς - «Με σχολιάζουν αρνητικά, ίσως πρέπει να αφαιρεθεί η άδειά τους»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί κινδυνεύουν να χάσουν τις άδειές τους επειδή τον επικρίνουν.

Στην πτήση της επιστροφής του προέδρου των ΗΠΑ μετά την επίσημη επίσκεψή του στη Βρετανία, «γιόρτασε την απόφαση του ABC να αποσύρει την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ από τον αέρα» σχολιάζουν οι New York Times και ενθάρρυνε τις ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές να προχωρήσουν σε περισσότερα βήματα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One, ο Τραμπ αποκάλεσε τα δίκτυα «έναν βραχίονα του Δημοκρατικού κόμματος» που προσπαθούν να τον καταλάβουν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο ανάκλησης των αδειών μετάδοσης των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών που δημοσιεύουν υπερβολικά αρνητικά σχόλια γι' αυτόν, υποδεικνύοντας ότι η κριτική που του ασκείται από τους επικριτές του, υποκινείται τουλάχιστον εν μέρει από προσωπικές αντιλήψεις.

«Έχω διαβάσει κάπου ότι τα δίκτυα ήταν κατά 97% εναντίον μου, εγώ παίρνω κατά 97% αρνητικά, και όμως κέρδισα και μάλιστα εύκολα», δήλωσε ο Τραμπ επιστρέφοντας στην Ουάσινγκτον μετά την επίσκεψη στη Βρετανία, προσθέτοντας: «Θα πίστευα ότι ίσως η άδειά τους θα έπρεπε να αφαιρεθεί».

Πρόκειται για σχόλια που θεωρούνται ως «μια αξιοσημείωτη κλιμάκωση σε μια συντονισμένη επίθεση από τον Τραμπ και τους κορυφαίους βοηθούς του, οι οποίοι χρησιμοποιούν την απειλή της εξουσίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ για να φιμώσουν όσους ασκούν κριτική ή τη διαφωνία μετά τη δολοφονία του δεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ» επισημαίνουν οι New York Times.

Υπενθυμίζεται πως το ABC ανακοίνωσε την απόφαση να αποσύρει την εκπομπή του Κίμελ από τον αέρα «επ' αόριστον» και o Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε αγωγή 15 δισ. δολαρίων κατά των New York Times.

Πρόκειται για κινήσεις που μαρτυρούν την- εμμονική και ξεδιάντροπη- προσπάθεια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, να κατεδαφίσει τα κορυφαία media. Στην αγωγή κατά των New York Times ισχυρίζεται ότι οι κατηγορούμενοι είναι ουσιαστικά εντολοδόχοι ενός «παραδοσιακού μέσου ενημέρωσης» που έχει μετατραπεί σε «φερέφωνο του Δημοκρατικού Κόμματος», με στόχο να σαμποτάρει τις πολιτικές του προοπτικές «χωρίς κανέναν σεβασμό στις ''αξίες'' και τους ''θεσμούς''».

Οι 85 σελίδες της αγωγής αποτελούν μια αγιογραφία του Τραμπ. Επιπλέον, όπως τα διαφημιστικά φυλλάδια, η αγωγή περιλαμβάνει φωτογραφίες με τις τηλεοπτικές μετρήσεις των εμφανίσεών του, με τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών του 2024, φωτογραφίες του Trump Tower και του ίδιου του Τραμπ με το δάχτυλο υψωμένο να αναφωνεί «Απολύεσαι!». Οι δικηγόροι του Τραμπ, ως λατινομαθείς λόγιοι που είναι, απ’ ό,τι φαίνεται, τονίζουν το «sui generis χάρισμα» που διαθέτει. Ενώ η αγωγή στηλιτεύει την αδιαφορία των μέσων ενημέρωσης για τα γεγονότα, περιέχει επικές γκάφες, όπως το ψέμα ότι ο Τραμπ «έχτισε μεγάλο μέρος του φημισμένου ορίζοντα της Νέας Υόρκης». Οι πιο σοβαροί ισχυρισμοί της είναι «χτισμένοι σε νομική άμμο», όπως εξηγεί ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του Yale, Stephen Carter. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι μοιάζει με κόμικ, η αγωγή έχει πολύ σοβαρές προθέσεις.

