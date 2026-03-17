Αίγινα: Χωρίς πόσιμο νερό επί τρεις μήνες - Οι συστάσεις ειδικών

Ακατάλληλο προς πόση και οποιαδήποτε άλλη χρήση, παραμένει το νερό βρύσης στην Αίγινα, με τους κατοίκους του νησιού να ζητούν άμεση παρέμβαση από την Πολιτεία εν όψει Πάσχα.

Ο Βασίλης Μουσουλέας, ο πρόεδρος Μορφωτικού Συλλόγου «Καποδίστριας» Αίγινας, μίλησε στο Action24 για τα προβλήματα με το νερό, καθώς παρατηρείται έξαρση περιπτώσεων γαστρεντερίτιδας και δερματικών παθήσεων: «Από τις 16 Δεκεμβρίου, κλείσαμε τους τρεις μήνες χωρίς νερό».

«Εάν συνεχιστεί και το Πάσχα, θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα, αλλά μας έχουν διαβεβαιώσει πως τέλος του μηνός θα έχει αποκατασταθεί η βλάβη» ανέφερε αρχικά ο κ. Μουσουλέας.

«Το νερό είναι αρκετά επικίνδυνο, λόγω κωλοβακτηριδιών, ενώ δεν έχει άλλη πρακτική χρήση και, δυστυχώς, προσπαθούμε με εμφιαλωμένα να κάνουμε όλες μας τις δουλειές. Βέβαια, είναι αδύνατο να κάνουμε μπάνιο με εμφιαλωμένο νερό» περιέγραψε στη συνέχεια.

Αίγινα: Οι συστάσεις των ειδικών για το νερό

«Ο αγωγός είναι 14 χιλιόμετρα και έχει σπάσει σε ένα σημείο με μεγάλο βάθος. Είναι δύσκολες οι συνθήκες» κατέληξε ο πρόεδρος Μορφωτικού Συλλόγου «Καποδίστριας» Αίγινας.

Για το ίδιο θέμα τοποθετήθηκε και η αντιπρόεδρος της ΟΕΝΓΕ και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, που προέβη σε μία σύσταση για τους κατοίκους του νησιού.

«Το νερό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί λόγω δερματικών παθήσεων, και συστήνω ότι μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη, οι κάτοικοι πρέπει να χρησιμοποιούν εμφιαλωμένα νερά» είπε με τη σειρά της.