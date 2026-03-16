Πάπας Λέων σε δημοσιογράφους: «Να δείχνετε τις συμφορές που φέρνει ο πόλεμος στον άμαχο πληθυσμό»

Ο πάπας Λέων υποδέχθηκε νωρίτερα σήμερα στο Βατικανό, δημοσιογράφους του δευτέρου καναλιού της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Rai, με αφορμή την επέτειο των πενήντα χρόνων από την μετάδοση του πρώτου δελτίου ειδήσεών τους.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο πάπας Λέων έκανε μια εκτενή αναφορά στον ρόλο και το έργο των δημοσιογράφων, κυρίως εν μέσω περιόδων όπως αυτή που διανύουμε τώρα, με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Όπως τόνισε: «Ανέκαθεν, αλλά ακόμη περισσότερο στις δραματικές συνθήκες πολέμου σαν κι αυτές που ζούμε, η ενημέρωση έχει την υποχρέωση να αποφεύγει τον κίνδυνο να μετατραπεί σε προπαγάνδα. Και η αποστολή των δημοσιογράφων να επιβεβαιώνουν τις ειδήσεις, ώστε να μην μετατρέπονται σε μεγάφωνο της εξουσίας, γίνεται ακόμη πιο επείγουσα και κρίσιμη, θα έλεγα ουσιαστική».

Ο πάπας Λέων συνέχισε: «Πρέπει να δείχνετε τις συμφορές που φέρνει πάντα ο πόλεμος στον άμαχο πληθυσμό, να δείχνετε την πραγματική όψη του πολέμου, ώστε να μην μετατρέπεται σε ηλεκτρονικό παιχνίδι. Δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί μέσα στα λίγα λεπτά ενός δελτίου ειδήσεων και στα περιθώρια εμβάθυνσης που διαθέτει, αλλά η πραγματική πρόκληση είναι ακριβώς αυτή».

Σημείωσε επίσης, ότι: «Δεν υπάρχει τεχνολογική καινοτομία η οποία να είναι σε θέση να αντικαταστήσει την δημιουργικότητα, την κριτική αντίληψη και την ελευθερία σκέψης».

«Αν η πρόκληση της εποχής μας είναι εκείνη της τεχνητής νοημοσύνης, εγώ επιθυμώ να αναφερθώ στην ανάγκη να ρυθμιστεί η επικοινωνία με σημείο αναφοράς το ανθρώπινο, και όχι το τεχνολογικό στοιχείο. Κάτι που σημαίνει -σε τελική ανάλυση- να ξέρουμε να ξεχωρίζουμε τα μέσα από τους σκοπούς», είπε τέλος ο πάπας Λέων, απευθυνόμενος σε ομάδα δημοσιογράφων.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Βατικανό: Η Θεία Λειτουργία θα μεταφραστεί σε 60 γλώσσες μέσω της τεχνητής νοημοσύνης



