Ο Τραμπ είπε ότι σταμάτησε τον πόλεμο ανάμεσα στην Αλβανία και το «Αμπερμπατζάν»

Ο Τραμπ συνεχώς διεκδικεί την αναγνώριση για τον τερματισμό των συγκρούσεων, στο πλαίσιο μιας εκστρατείας δημοσίων σχέσεων με στόχο να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης

Πριν φύγει από την Αγγλία την Πέμπτη, ο Ντόναλντ Τραμπ βρήκε χρόνο να επαναλάβει τον παράξενο ισχυρισμό του ότι είχε επιλύσει έναν πόλεμο μεταξύ δύο χωρών που δεν έχουν πολεμήσει ποτέ: την Αλβανία και το «Αμπερμπατζάν».

Ο πρόεδρος φαινόταν να αναφέρεται, αόριστα, σε μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο μήνα στον Λευκό Οίκο, κατά την οποία οι ηγέτες της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν υπέγραψαν κοινή δήλωση με την οποία εκδήλωναν την πρόθεσή τους να τερματίσουν τις δεκαετίες μακροχρόνιες διαμάχες για τον έλεγχο του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, μιας αποσχισθείσας περιοχής εντός των συνόρων του Αζερμπαϊτζάν που ήταν πατρίδα

Αφού το Αζερμπαϊτζάν κατέλαβε την περιοχή με τη βία το 2023, οι δύο χώρες συμφώνησαν σε μια ειρηνευτική συμφωνία τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, αλλά η εφαρμογή της έχει καθυστερήσει. Για να προωθήσει τη διαδικασία, οι ΗΠΑ κάλεσαν τους ηγέτες και των δύο χωρών στο Λευκό Οίκο για να υπογράψουν μια συμφωνία που εστιάζει σε μια ζώνη οικονομικής ανάπτυξης που πήρε το όνομά της από τον Τραμπ.

Ο Τραμπ συνεχώς διεκδικεί την αναγνώριση για τον τερματισμό των συγκρούσεων, στο πλαίσιο μιας εκστρατείας δημοσίων σχέσεων με στόχο να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης, αλλά γνωρίζει τόσο λίγα για τη σύγκρουση των δύο χωρών, που την Πέμπτη ήταν η δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα που ισχυρίστηκε λανθασμένα ότι η Αλβανία, και όχι η Αρμενία, ήταν η εμπόλεμη χώρα.

Την περασμένη εβδομάδα, όπως εξήγησε ο παρουσιαστής της βραδινής εκπομπής Seth Meyers, ο Τραμπ έκανε το ίδιο λάθος κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής συνέντευξης σε πρωινή εκπομπή του Fox.

 
 
