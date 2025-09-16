ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ο Τραμπ καταθέτει αγωγή 15 δισ. δολαρίων κατά των New York Times

Ο πρόεδρος κατηγόρησε την εφημερίδα ότι λειτουργεί ως «εικονικό φερέφωνο της ριζοσπαστικής αριστεράς και του Δημοκρατικού Κόμματος», επικαλούμενος μεταξύ άλλων την υποστήριξή της προς την Κάμαλα Χάρις στις εκλογές του 2024

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο Τραμπ καταθέτει αγωγή 15 δισ. δολαρίων κατά των New York Times Facebook Twitter
Ντόναλντ Τραμπ / Φωτ.: ΕΡΑ
0

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι καταθέτει αγωγή ύψους 15 δισ. δολαρίων για συκοφαντική δυσφήμηση κατά των New York Times και τεσσάρων δημοσιογράφων της εφημερίδας.

Η αγωγή, που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στη Φλόριντα τη Δευτέρα, αναφέρεται σε άρθρα αλλά και ένα βιβλίο που εκδόθηκαν την περίοδο πριν από τις εκλογές του 2024. Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι αποτελούν μέρος ενός «δεκαετιών μακροχρόνιου μοτίβου σκόπιμης και κακόβουλης δυσφήμησης».

Σύμφωνα με το κείμενο της αγωγής, οι New York Times «δημοσίευσαν δηλώσεις με γνώση της αναλήθειας τους ή με απερίσκεπτη αδιαφορία για το αν ήταν αληθείς ή ψευδείς».

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε: «Οι New York Times επιτρέπεται να ψεύδονται, να με συκοφαντούν και να με δυσφημούν για πολύ καιρό. Αυτό τελειώνει ΤΩΡΑ!».

Ο πρόεδρος κατηγόρησε την εφημερίδα ότι λειτουργεί ως «εικονικό φερέφωνο της ριζοσπαστικής αριστεράς και του Δημοκρατικού Κόμματος», επικαλούμενος μεταξύ άλλων την υποστήριξή της προς την Κάμαλα Χάρις στις εκλογές του 2024.

Το μέσο είχε γράψει πρόσφατα ότι ο Τραμπ απειλούσε με αγωγή λόγω δημοσιευμάτων που τον συνέδεαν με ένα «χυδαίο» σημείωμα γενεθλίων στον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν, ισχυρισμό που ο ίδιος αρνείται.

Προηγούμενες αγωγές κατά ΜΜΕ

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ προσφεύγει δικαστικά κατά μεγάλων ΜΜΕ. Τον Ιούλιο είχε στραφεί κατά της Wall Street Journal και του μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης Ρούπερτ Μέρντοχ, ζητώντας 10 δισ. δολάρια για δυσφήμηση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπενθύμισε επίσης αγωγές που είχε καταθέσει στο παρελθόν κατά του ABC News και του παρουσιαστή Τζορτζ Στεφανόπουλος, καθώς και κατά της Paramount για συνέντευξη της Χάρις στο «60 Minutes». Οι υποθέσεις αυτές είχαν διευθετηθεί εξωδικαστικά με αποζημιώσεις 15 και 16 εκατ. δολαρίων αντίστοιχα.

Οι New York Times δεν έχουν μέχρι στιγμής σχολιάσει δημόσια την αγωγή.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κάιρο: Το αεροδρόμιο Sphinx έτοιμο για την ιστορική πρεμιέρα του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου

Διεθνή / Κάιρο: Το αεροδρόμιο Sphinx έτοιμο για την ιστορική πρεμιέρα του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου

Το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο (GEM), που ανοίγει επίσημα τις πύλες του την 1η Νοεμβρίου 2025, αποτελεί το μεγαλύτερο αρχαιολογικό μουσείο στον κόσμο αφιερωμένο σε έναν πολιτισμό
LIFO NEWSROOM
«Tinder Swindler»: Συνελήφθη στη Γεωργία ο διαβόητος «απατεώνας του Tinder»

Διεθνή / «Tinder Swindler»: Συνελήφθη στη Γεωργία ο διαβόητος «απατεώνας του Tinder»

Το πραγματικό του όνομα είναι Σιμόν Γεχούντα Χαγιούτ, και φέρεται να εξαπάτησε γυναίκες σε διάφορες χώρες, παρουσιάζοντας ψευδώς τον εαυτό του ως γιο του δισεκατομμυριούχου «βασιλιά των διαμαντιών» Λεβ Λεβίεφ
LIFO NEWSROOM
«Σταματήστε να κολυμπάτε στα κανάλια μας!» – Η Βενετία κηρύσσει πόλεμο στους απείθαρχους τουρίστες

Διεθνή / «Σταματήστε να κολυμπάτε στα κανάλια μας!» – Η Βενετία κηρύσσει πόλεμο στους απείθαρχους τουρίστες

Στο απροχώρητο φαίνεται πως έχει φτάσει η κατάσταση με τους τουρίστες στη Βενετία, με τους ντόπιους να δηλώνουν πως αντιμετωπίζουν την πόλη με ασέβεια και ζητούν αυστηρότερα μέτρα
LIFO NEWSROOM
Νέο Αμερικανικό πλήγμα σε διεθνή ύδατα με 3 νεκρούς - «Χτυπήσαμε ναρκοτρομοκράτες» λέει ο Τραμπ 

Διεθνή / Νέο Αμερικανικό πλήγμα σε διεθνή ύδατα με 3 νεκρούς - «Χτυπήσαμε ναρκοτρομοκράτες» λέει ο Τραμπ 

Το πλήγμα ήρθε λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά από άλλη επιχείρηση των ΗΠΑ, στην οποία σκοτώθηκαν 11 άτομα που η Ουάσινγκτον συνδέει με τη συμμορία Tren de Aragua από τη Βενεζουέλα
LIFO NEWSROOM
Ισπανία: Ο Σάντσεθ ζητά τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τις διεθνείς αθλητικές οργανώσεις

Διεθνή / Ισπανία: Ο Σάντσεθ ζητά τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τις διεθνείς αθλητικές οργανώσεις μετά τα επεισόδια

Οι δηλώσεις του Ισπανού πρωθυπουργού ήρθαν μία μέρα μετά την πρόωρη διακοπή του ποδηλατικού αγώνα Vuelta a España, εξαιτίας επεισοδίων με φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές που οδήγησαν σε συγκρούσεις με την αστυνομία
LIFO NEWSROOM
 
 