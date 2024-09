Ντμίτρι Πεσκόφ: H Kάμαλα Χάρις είναι πιο προβλέψιμη από τον Ντόναλντ Τραμπ

Πιο προβλέψιμη «αντίπαλο» θεωρεί την Κάμαλα Χάρις από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, αναφερόμενος στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

Σχεδόν δύο μήνες πριν τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, ο Ντμίτρι Πεσκόφ κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε, φάνηκε να απορρίπτει τους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ, πώς δηλαδή θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία μέσα σε μια μέρα αν επανεκλεγεί πρόεδρος, ενώ σε άλλο σημείο ξεκαθάρισε πως σε κάθε περίπτωση η Ρωσία δεν βλέπει κάποια προοπτική βελτίωσης των σχέσεων με τις ΗΠΑ.

Πριν την αποχώρηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν από την κούρσα των εκλογών, ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε δηλώσει πως η χώρα του τον προτιμούσε από τον Τραμπ. «Τότε ποιος είναι ο υποψήφιος που προτιμάμε τώρα;», ρωτήθηκε ο Ντμίτρι Πεσκόφ στη συνέντευξη, με τον ίδιο να απαντά πώς «δεν προτιμάμε κάποιον υποψήφιο. Αλλά, φυσικά, οι Δημοκρατικοί είναι πιο προβλέψιμοι. Και αυτό που είπε ο Πούτιν για την προβλεψιμότητα του Μπάιντεν ισχύει σχεδόν για όλους τους Δημοκρατικούς, συμπεριλαμβανομένης της κας Χάρις».



Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι τα βήματα των ΗΠΑ προς την «καταπάτηση των συμφερόντων της χώρας μας» έχουν ξεπεράσει τα αποδεκτά όρια και πώς δεν υπάρχει καμία «προοπτική» για τη βελτίωσή τους αλλά ούτε υπάρχει κάποιο «μαγικό ραβδί» για την επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία μέσα σε μία ημέρα, όπως υποσχέθηκε ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων.

Τέλος, σημείωσε ότι είναι «φαντασίωση» να σκεφτεί κανείς ότι ο ή η επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ θα ανακοίνωνε πώς σταματούν τη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και ζητούν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, όπως και ότι κάτι τέτοιο θα άλλαζε τη στάση της Ρωσίας.

