ΔΙΕΘΝΗ

LIVE!

Διεθνή

Ντιμιτρίεφ: ΗΠΑ και Ρωσία «κοντά σε διπλωματική λύση» για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Οι κυρώσεις των ΗΠΑ σε πετρελαϊκούς ομίλους της Ρωσίας δεν θα έχουν «σημαντικό αντίκτυπο» στην οικονομία, είπε ο απεσταλμένος Κρεμλίνου

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ντιμιτρίεφ: ΗΠΑ και Ρωσία «κοντά σε διπλωματική λύση» για τον πόλεμο στην Ουκρανία Facebook Twitter
φωτ.: EPA
0

Ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία, δήλωσε χθες Παρασκευή ότι πιστεύει πως η Ουάσιγκτον και η Μόσχα δεν απέχουν πολύ από διπλωματική λύση για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος σε μερικούς μήνες θα κλείσει τέσσερα χρόνια.

«Πιστεύω ότι η Ρωσία και οι ΗΠΑ και η Ουκρανία στην πραγματικότητα βρίσκονται αρκετά κοντά σε διπλωματική λύση. Ήταν σημαντική κίνηση του προέδρου (της Ουκρανίας Βολοντίμιρ) Ζελένσκι το ότι αναγνώρισε πλέον ότι το ζήτημα είναι οι γραμμές των μετώπων», είπε ο κ. Ντμίτριεφ, στην Ουάσιγκτον για επαφές με αμερικανούς αξιωματούχους, στον δημοσιογράφο Τζέικ Τάπερ του CNN.

«Ξέρετε, η προηγούμενη θέση του ήταν πως η Ρωσία πρέπει να φύγει (από την ουκρανική επικράτεια) εντελώς, επομένως (...) νομίζω πως είμαστε αρκετά κοντά σε διπλωματική λύση που μπορεί να κλειστεί», πρόσθεσε.

Ακόμη, είπε πως η προβλεπόμενη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Ρωσίας Πούτιν στη Βουδαπέστη δεν ακυρώθηκε, αλλά αναβλήθηκε, αναμένει πως θα γίνει σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Παρά την εξέλιξη αυτή και την ανακοίνωση νέων αμερικανικών κυρώσεων, ο κ. Ντμίτριεφ διαβεβαίωσε πως ο διάλογος της Ουάσιγκτον με τη Μόσχα συνεχίζεται.

Ο Κιρίλ Ντμίτριεφ δήλωσε ότι δεν αναμένει οι νέες κυρώσεις των ΗΠΑ σε ρωσικούς πετρελαϊκούς ομίλους θα πλήξουν ιδιαίτερα την οικονομία της χώρας του.

Ο κ. Ντμίτριεφ εκφράστηκε σε εκπομπή του Fox News μετά την άφιξή του στην Ουάσιγκτον για επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους.

«Δεν πιστεύουμε ότι οι κυρώσεις αυτές θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη ρωσική οικονομία, διότι οι τιμές του πετρελαίου σε διεθνές επίπεδο θα αυξηθούν και η Ρωσία απλά θα πουλάει μικρότερες ποσότητες αργού αλλά σε υψηλότερες τιμές», εξήγησε ο απεσταλμένος.

Διεθνή

Tags

0

LIVE!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Καναδάς: Σταματά η διαφημιστική εκστρατεία με τον Ρίγκαν, ώστε να αρχίσουν ξανά οι εμπορικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Διεθνή / Καναδάς: Σταματά η διαφημιστική εκστρατεία με τον Ρίγκαν, ώστε να αρχίσουν ξανά οι εμπορικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη διαφήμιση «ψεύτικη» και «παραπλανητική», κατηγορώντας την καναδική πλευρά ότι «παραποίησε τα λόγια του Ρίγκαν για να επηρεάσει τα αμερικανικά δικαστήρια που εξετάζουν τη νομιμότητα των δασμών του»
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ «παγώνει» τις εμπορικές συνομιλίες με τον Καναδά λόγω διαφήμισης με τη φωνή του Ρίγκαν

Διεθνή / Ο Τραμπ «παγώνει» τις εμπορικές συνομιλίες με τον Καναδά λόγω διαφήμισης με τη φωνή του Ρίγκαν

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον τερματισμό των εμπορικών διαπραγματεύσεων με τον Καναδά, κατηγορώντας την κυβέρνηση του Οντάριο για «ψεύτικη» διαφήμιση που χρησιμοποίησε τη φωνή του Ρόναλντ Ρίγκαν
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αλέξανδρος Μαλλιάς: «Οι ΗΠΑ είναι κομμένες στα δύο - Ο φόβος της τυραννίας»

LiFO politics / Αλέξανδρος Μαλλιάς: «Οι ΗΠΑ είναι κομμένες στα δύο. Αλλάζουν όλα»

Ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ, Αλέξανδρος Μαλλιάς, μιλά στο Lifo Politics και στη Βασιλική Σιούτη για τη βαθιά πολιτική πόλωση στην Αμερική, για τους θεσμικούς ελέγχους της προεδρικής εξουσίας αλλά και για τα ελληνοτουρκικά και το Ισραήλ που «έκανε τη ζωή των φίλων και συμμάχων του δύσκολη».
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΟΥΤΗ
Καναδάς: Σταματά η διαφημιστική εκστρατεία με τον Ρίγκαν, ώστε να αρχίσουν ξανά οι εμπορικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Διεθνή / Καναδάς: Σταματά η διαφημιστική εκστρατεία με τον Ρίγκαν, ώστε να αρχίσουν ξανά οι εμπορικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη διαφήμιση «ψεύτικη» και «παραπλανητική», κατηγορώντας την καναδική πλευρά ότι «παραποίησε τα λόγια του Ρίγκαν για να επηρεάσει τα αμερικανικά δικαστήρια που εξετάζουν τη νομιμότητα των δασμών του»
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ «παγώνει» τις εμπορικές συνομιλίες με τον Καναδά λόγω διαφήμισης με τη φωνή του Ρίγκαν

Διεθνή / Ο Τραμπ «παγώνει» τις εμπορικές συνομιλίες με τον Καναδά λόγω διαφήμισης με τη φωνή του Ρίγκαν

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον τερματισμό των εμπορικών διαπραγματεύσεων με τον Καναδά, κατηγορώντας την κυβέρνηση του Οντάριο για «ψεύτικη» διαφήμιση που χρησιμοποίησε τη φωνή του Ρόναλντ Ρίγκαν
LIFO NEWSROOM
Ληστεία στο Λούβρο:

Διεθνή / Ληστεία στο Λούβρο: «Είδα έναν από τους εγκληματίες» - Οι πρώτες μαρτυρίες των υπαλλήλων

«Για εμάς ήταν απίστευτο ότι οι προθήκες θα μπορούσαν να σπάσουν... ποτέ δεν σκεφτήκαμε ότι υπήρχε τέτοιος κίνδυνος... κανείς δεν μπορεί να είναι προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο», δήλωσε μία υπάλληλος
LIFO NEWSROOM
Τζέι Ντι Βανς: «Καμία αμερικανική στρατιωτική δύναμη στο έδαφος της Γάζας»

Διεθνή / Τζέι Ντι Βανς: «Καμία αμερικανική στρατιωτική δύναμη στο έδαφος της Γάζας»

Ο Τζέι Ντι Βανς επισκέφθηκε το Ισραήλ για να ενισχύσει την κατάπαυση πυρός με τη Χαμάς, τονίζοντας ότι μια διεθνής δύναμη ασφαλείας θα αναλάβει τον αφοπλισμό της οργάνωσης, χωρίς αμερικανικά στρατεύματα στο έδαφος της Γάζας
LIFO NEWSROOM
Ουκρανία: Πώς ο Βέλγος πρωθυπουργός ανέτρεψε το «τρελό» σχέδιο της ΕΕ για δάνειο 140 δισ. ευρώ

Διεθνή / Ουκρανία: Πώς ο Βέλγος πρωθυπουργός ανέτρεψε το «τρελό» σχέδιο της ΕΕ για δάνειο 140 δισ. ευρώ

Το Βέλγιο μπλοκάρει το σχέδιο της ΕΕ για δάνειο 140 δισ. ευρώ στην Ουκρανία, λόγω νομικών και οικονομικών κινδύνων. Διαβάστε πώς καθυστερεί η απόφαση και τι σημαίνει για το Κίεβο
LIFO NEWSROOM
 
 