Ο Τραμπ «παγώνει» τις εμπορικές συνομιλίες με τον Καναδά λόγω διαφήμισης με τη φωνή του Ρίγκαν

Ένα νέο επεισόδιο στις τεταμένες εμπορικές σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά πυροδότησε ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας το βράδυ της Πέμπτης ότι τερματίζει όλες τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τον Καναδά. Η απόφασή του προκάλεσε σοκ σε Οτάβα και Ουάσιγκτον, καθώς προήλθε έπειτα από μια τηλεοπτική διαφήμιση του Οντάριο που χρησιμοποιεί τη φωνή του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρίγκαν να μιλά κατά των δασμών.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη διαφήμιση «ψεύτικη» και «παραπλανητική», κατηγορώντας την καναδική πλευρά ότι «παραποίησε τα λόγια του Ρίγκαν για να επηρεάσει τα αμερικανικά δικαστήρια που εξετάζουν τη νομιμότητα των δασμών του». Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, έγραψε με κεφαλαία: «ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ, ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ ΤΕΡΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ».

Η ανακοίνωση ήρθε λίγες μόνο ημέρες μετά την επίσκεψη του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ στον Λευκό Οίκο, που είχε χαρακτηριστεί «παγωμένη αλλά εποικοδομητική». Αν και οι δύο πλευρές φάνηκαν να συζητούν πιθανά μέτρα για τη μείωση των δασμών, δεν υπήρξε καμία συγκεκριμένη πρόοδος.

Η διαφήμιση του Οντάριο, αξίας 53 εκατομμυρίων δολαρίων, προβλήθηκε σε μεγάλα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα και περιείχε ηχητικό από ομιλία του Ρόναλντ Ρίγκαν το 1987. Στο απόσπασμα, ο Ρίγκαν λέει ότι οι δασμοί «ίσως φαίνονται πατριωτικοί, αλλά στην πραγματικότητα πλήττουν τους Αμερικανούς εργαζόμενους και οδηγούν σε εμπορικούς πολέμους». Η χρήση του αποσπάσματος θεωρήθηκε από πολλούς ως έμμεση κριτική στην πολιτική Τραμπ.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ PURL: Το σχέδιο Τραμπ για όπλα στην Ουκρανία και το ΝΑΤΟ

Το Ίδρυμα Ρίγκαν αντιδρά – «Δεν δόθηκε άδεια για χρήση του ηχητικού»

Το Ίδρυμα Ρόναλντ Ρίγκαν κατηγόρησε την κυβέρνηση του Οντάριο ότι χρησιμοποίησε παράνομα το ηχητικό υλικό χωρίς άδεια και ότι αλλοίωσε το ιστορικό πλαίσιο της ομιλίας. Σύμφωνα με το ίδρυμα, η ομιλία του Ρίγκαν υποστήριζε την ελεύθερη αγορά, αλλά αναγνώριζε την ανάγκη για στοχευμένες εμπορικές παρεμβάσεις — κάτι διαφορετικό από αυτό που προέβαλε η διαφήμιση.

Η Ουάσιγκτον δεν έχει σχολιάσει επίσημα το αν η απόφαση του Τραμπ να διακόψει τις συνομιλίες είναι μόνιμη ή τακτική κίνηση πίεσης. Ωστόσο, αναλυτές σημειώνουν πως δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί με παύση των διαπραγματεύσεων, για να επιστρέψει αργότερα με αυστηρότερους όρους.

Οι ΗΠΑ και ο Καναδάς διαπραγματεύονταν τρόπους μείωσης των 50% δασμών που έχει επιβάλει ο Τραμπ σε καναδικό χάλυβα και αλουμίνιο, ενώ παράλληλα ετοιμάζονται για τη νέα αναθεώρηση της συμφωνίας USMCA το 2026. Παρά τις προειδοποιήσεις οικονομολόγων, ο Τραμπ φαίνεται αποφασισμένος να συνεχίσει τη σκληρή του γραμμή απέναντι στους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Οντάριο Νταγκ Φορντ υποστήριξε την καμπάνια, δηλώνοντας πως «ο Καναδάς πρέπει να σταθεί όρθιος απέναντι στις αμερικανικές πιέσεις» και πως «αν χρειαστεί, θα περιοριστούν οι εξαγωγές ενέργειας και πρώτων υλών προς τις ΗΠΑ». Το Οντάριο, άλλωστε, έχει πληγεί έντονα από τους αμερικανικούς δασμούς, με τις Stellantis και General Motors να ανακοινώνουν πρόσφατα μειώσεις στην παραγωγή οχημάτων λόγω των επιβαρύνσεων.

Οι σχέσεις Ουάσιγκτον–Οτάβα φαίνεται πως βρίσκονται ξανά σε κρίσιμο σημείο. Ενώ η διαφήμιση του Ρίγκαν μπορεί να ήταν απλώς μια συμβολική πολιτική κίνηση, αποτέλεσε την αφορμή για μια νέα εμπορική καταιγίδα που ενδέχεται να έχει ευρύτερες επιπτώσεις στη Βόρεια Αμερική.

Με πληροφορίες από Wal, Street Journal

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Οι ΗΠΑ ανακαλούν τη βίζα του προέδρου της Κολομβίας μετά από δηλώσεις σε φιλοπαλαιστινιακή συγκέντρωση