Καναδάς: Σταματά η διαφημιστική εκστρατεία με τον Ρίγκαν, ώστε να αρχίσουν ξανά οι εμπορικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Η επαρχία του Οντάριο θα διακόψει τη διαφημιστική εκστρατεία της στην οποία εμφάνιζε τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ρόναλντ Ρίγκαν να μιλά αρνητικά για τους τελωνειακούς δασμούς, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της, ο Νταγκ Φορντ.

Εξαιτίας αυτών των διαφημίσεων ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να «τερματιστούν» οι εμπορικές διαπραγματεύσεις με τον Καναδά.

Οι διαφημίσεις, στις οποίες ο Ρίγκαν φέρεται να λέει ότι οι δασμοί προκαλούν εμπορικούς πολέμους και οικονομική καταστροφή, θα προβληθούν το Σαββατοκύριακο στο τουρνουά του μπέιζμπολ World Series και θα σταματήσουν τη Δευτέρα, είπε ο Φορντ.

Αφού μίλησε με τον πρωθυπουργό του Καναδά, τον Μαρκ Κάρνεϊ, ο Φορντ αποφάσισε να διακόψει τη διαφημιστική εκστρατεία «ώστε οι εμπορικές συνομιλίες να ξαναρχίσουν», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη διαφήμιση «ψεύτικη» και «παραπλανητική», κατηγορώντας την καναδική πλευρά ότι «παραποίησε τα λόγια του Ρίγκαν για να επηρεάσει τα αμερικανικά δικαστήρια που εξετάζουν τη νομιμότητα των δασμών του».

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, έγραψε με κεφαλαία: «ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ, ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ ΤΕΡΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ».

Η ανακοίνωση ήρθε λίγες μόνο ημέρες μετά την επίσκεψη του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ στον Λευκό Οίκο, που είχε χαρακτηριστεί «παγωμένη αλλά εποικοδομητική». Αν και οι δύο πλευρές φάνηκαν να συζητούν πιθανά μέτρα για τη μείωση των δασμών, δεν υπήρξε καμία συγκεκριμένη πρόοδος.

Η διαφήμιση του Οντάριο, αξίας 53 εκατομμυρίων δολαρίων, προβλήθηκε σε μεγάλα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα και περιείχε ηχητικό από ομιλία του Ρόναλντ Ρίγκαν το 1987. Στο απόσπασμα, ο Ρίγκαν λέει ότι οι δασμοί «ίσως φαίνονται πατριωτικοί, αλλά στην πραγματικότητα πλήττουν τους Αμερικανούς εργαζόμενους και οδηγούν σε εμπορικούς πολέμους». Η χρήση του αποσπάσματος θεωρήθηκε από πολλούς ως έμμεση κριτική στην πολιτική Τραμπ.